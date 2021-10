Mientras Pamela azotaba Mazatlán, el alcalde se paseaba en Estados Unidos

Sin grandes afectaciones. El huracán Pamela golpeó Sinaloa. De norte a sur, el meteoro azotó tanto con fuertes lluvias, como se dio en Ahome, como con rachas de aire que provocaron la caída de árboles y anuncios, en Mazatlán. Protección Civil informó que no se registraron grandes afectaciones. Pero hubo zonas inundadas y la amenaza del río Baluarte en El Rosario, que se salió de cauce. La valoración de daños aún continuaba ayer por la tarde-noche. Pero se informó que por fortuna no se reportaron pérdidas de vidas. Por la madrugada de ayer, los vientos huracanados azotaron Mazatlán y la zona sur de Sinaloa. El Servicio Meteorológico informó que el meteoro entró a unos cuantos kilómetros al norte de Mazatlán. En la zona turística hubo bares y restaurantes que resultaron destrozados. En las colonias populares, particularmente en las zonas aledañas a los canales pluviales y arroyos resultaron afectadas. Todavía por la noche de ayer, en Mazatlán se registraban lluvias intermitentes. Donde se habla de destrozos mayores es en el norte de Nayarit con los límites con Sinaloa. Acaponeta nos reportaron que quedó inundada. El río Acaponeta se desbordó y alcanzó a la población. Habrá que esperar que el gobierno apoye a quienes resultaron con daños en sus propiedades. Pero tendrán que esperar sentados, pues todavía no cumplen con los que perdieron todo por las inundaciones que provocó Nora, ahora con lo de Pamela, pues ya sabrán.

El ausente. Mientras Mazatlán era azotado por el huracán Pamela, el alcalde Luis Guillermo Benítez, ¿qué creen? Pues se encuentra en Estados Unidos. Si en Texas, en la importantísima encomienda de ratificar la hermandad con la ciudad de Mission. El alcalde anda en su fiesta de siempre. A nadie le debe de extrañar. Tres días antes del azote del huracán y ya enterado de la amenaza que se cernía contra Mazatlán, el señor andaba en gira de fiestas. Una con quienes encabezan el grupo Arhe en la develación de un mural y la otra con los integrantes de Canaco que organizaron su fiesta de elección de reina en plena avenida Del Mar. Con los primeros une al “Químico” algo más que una amistad. Son los beneficiarios de un pago a todas luces sospechoso de 141 millones de dineros del pueblo.

Agresión impune. Agentes de la Policía Municipal y de Capta agredieron a dos reporteros del portal Sinaloa en Línea. El pecado de los reporteros fue que estaban cumpliendo con su trabajo. Los agentes policiacos aparecieron en la playa Pinitos. Ahí, varios surfistas aprovechaban las olas que dejó a su paso el huracán Pamela. Eso molestó a los policías, que se lanzaron en tropel a detener a uno de los surfistas que estaba afuera de la playa. Con lujo de fuerza lo sometieron. Y los periodistas, como otros testigos, grabaron el abuso. Eso molestó a los policías, que también arremetieron contra los reporteros. A uno los sacaron ilegalmente de su vehículo. A los dos los esposaron como si se tratara de criminales. Así actúa la autoridad que supuestamente está para proteger al ciudadano. El portal Sinaloa en Línea se ha significado por ser crítico del alcalde Luis Guillermo Benítez. En varias ocasiones, “El Químico” se ha quejado de ese portal. Nada más falta que haya dado la “línea” para que a través de la Policía Municipal se agreda a los medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno que encabeza “El Químico”. Habrá que estar pendientes. Porque es capaz de eso y más. Y si no, habría que preguntarle al Partido Sinaloense y a su líder estatal, Melesio Cuen.