Mientras deciden qué pasará con el carnaval, el municipio gasta en preparativos

La definición que cuesta. En Quintana Roo cancelaron sus carnavales. En otros eventos masivos en el país lo están haciendo. En el caso del carnaval considerado el más importante del mundo como es el de Brasil, ya se suspendió. ¿Y el de Mazatlán, qué? La decisión de cancelarlo no llega y los gastos que genera su preparación están caminando. La elaboración de los carros alegóricos debe de estar en proceso. La contratación de los elencos de artistas, también. Ambos casos representan un desembolso económico para el Gobierno Municipal. Habría que saber cuánto es lo que en estos momentos está gastando el municipio para la preparación del Carnaval de Mazatlán. Y si se decide cancelarlo, que pasará con esos recursos entregados como adelantos. Por donde quiera que se le vea, hay algo raro en todo esto.

Que se pelean. En el PRI Sinaloa se niegan a ver su realidad. Reducido el otrora partido en el poder en casi nada, llama la atención de que algunos grupos pelean por alcanzar su control y hasta buscan forzar una elección antes de tiempo. Sinaloa no tendrá elecciones en este año. Y tal vez lo más sensato sea que a la actual dirigencia, a cargo de Cinthia Valenzuela, se le permita concluir el periodo, que sería para noviembre de este año. No se ve por qué forzar un cambio que de seguro conducirá a lo que queda del priismo sinaloense en un nuevo desgaste y su consecuente sacudida y salida de más activos. Nacionalmente está claro que el líder del PRI, Alejandro Moreno, tiene interés en adelantar los cambios en ese partido en Sinaloa. Pero no le han enterado que desde siempre los priistas sinaloenses han rechazado toda imposición que venga del centro. Aunque aceptan las imposiciones locales. Pareciera que las intenciones por presionar un cambio en la dirigencia priista se han tranquilizado. No se sabe si por el repunte de la pandemia o porque como debe de ser, la dirigencia nacional del PRI debe estar más ocupada en las elecciones que habrán de celebrarse en este año y que sencillamente no le pintan nada bien.

Lo que nos faltaba. La erupción del volcán submarino en Tonga, ubicada en el Pacífico sur, prendió los focos ámbar en países de América como Estados Unidos, Canadá y Chile. Claro que el lugar de la erupción es sumamente lejos, pero el Servicio de Tsunami de Estados Unidos reportó ayer la presencia de olas hasta de un metro de altura en California y también a lo largo de la costa de Alaska y Columbia Británica. En México también se encendió la alerta. Incluso, la Capitanía de Puerto de Topolobampo emitió un aviso de alerta por las mareas altas que pudieran presentarse. Por fortuna aquí no pasó a mayores.

Negros nubarrones. El exsecretario de Hacienda Carlos Manuel Urzúa adelantó que en este año, México enfrentará grandes problemas en educación y salud. El exintegrante del gabinete del presidente López Obrador advirtió que, si no se incentiva la inversión pública, el producto Interno Bruto va a seguir cayendo, y eso es gravísimo. La inversión que se tiene actual está en el orden, de la que se tenía en 1995. También mencionó que el sector energético no tiene dinero ni siquiera para proveer de manera confiable electricidad. Sin duda un panorama que por decir lo menos, debe de preocupar a muchos. Pero mientras esos negros nubarrones aparecen en el horizonte del país, el Gobierno Federal está más ocupado en golpear al INE y sacar adelante una consulta que le costará al país miles de millones de pesos que bien pudieran ser destinados para más vacunas.