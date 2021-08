Sesión 1. Bienvenido(a) a este espacio de psicoterapia psicoanalítica

Es muy probable que usted, como muchas personas en realidad, se esté convenciendo cada vez más de lo cansado que es estar escuchando noticias sobre una enfermedad de la que, en el desayuno, en la comida y en la cena, no hace más que anunciarnos malas noticias. Desde luego que ha habido quienes han sabido obtener de esto una oportunidad para el cambio y han sabido aprovechar la oportunidad para renovarse, sin embargo, en la mayoría de los casos, las noticias que nos llegan suelen ser negativas.

Esta enfermedad llegó evidenciando muchas situaciones de la vida que creíamos resueltas o que al menos no parecían generar malestar. Es decir, hasta antes del confinamiento, muchas personas no tenían problema con el insomnio, la ansiedad… por mencionar algo. Hasta antes del llamado a permanecer en casa, muchas personas pedían oportunidad para un descanso, un tiempo fuera de la rutina y el ajetreo cotidiano, y parece que cuando la pandemia nos alcanzó y nos obligó a retraernos de las actividades que antes realizábamos, resulta que ya no queríamos tanto de verdad dejar de hacer nuestra rutina, con todo y que de ella nos quejáramos: trabajo, escuela, oficina, familia, etc. Éramos felices, y no lo sabíamos. No veíamos que esa rutina y esas actividades nos estructuraban, nos daban un sentido de la vida; aunque este no fuera experimentado siempre como placentero. Y no solo eso, nos forzó a despedirnos de personas que jamás pensamos que se irían. Es probable que le haya pasado a usted también.

Pero la vida del hombre es así, por la mañana brota y florece, por la tarde se marchita y se seca. ¿Conoce usted una planta que llamamos en la región como “chisme”?, o incluso en algunos lugares le llaman “amor de un rato”. Ah, pues algo así. Sin embargo, con todo y que la vida pueda ser así de fugaz y se nos vaya de las manos sin siquiera advertir que la teníamos, esta se encuentra matizada por muchas experiencias, desde nuestro nacimiento, y más aún desde la relación de nuestros padres y el embarazo de nuestra madre. La cultura en la que nos hemos desenvuelto, la ciudad donde crecimos, la escuela a la que asistimos, en fin. Y es en estos aspectos en los que quisiera conversar con usted.

Sucede muchas veces, como de hecho pasa ahora con esta pandemia, que no logramos experimentar un verdadero disfrute de aquello que tenemos en la vida. Como buenos neuróticos, no siempre estamos preparados para disfrutarla, mucho menos para dejarla ir. En cada momento de la vida, desde que florece (siguiendo con la analogía), y hasta su muerte natural, cuando se marchita, vamos pasando por crisis, por momentos que nos van haciendo madurar y nos permiten ver las cosas de diferente manera. Sin embargo, al ser personas en relación, necesitamos quien nos acompañe a andar este camino, y este acompañamiento bien puede ser dado por un profesional de la salud mental que, con su formación, nos permita ir viendo con mayor claridad el acontecer en nuestra vida cotidiana.

Si aprendemos que, al ver nublado y sentir el calor y la humedad es que va a llover y así con otros fenómenos de la naturaleza, ¿por qué no habríamos de desarrollar la habilidad de leer en nosotros mismos la vida que acontece? No siempre esta tarea resulta fácil, sobre todo cuando a la conducta que observamos le subyacen motivaciones inconscientes que escapan con facilidad a la vista de quien no se ha entrenado con una mirada clínica. Ir a terapia consiste en verse reflejado uno mismo en esa mirada que da respuestas, que contiene, que no juzga, que alimenta, una mirada terapéuticamente maternal; la palabra que sana.

Le invito a que cada jueves vayamos de la mano entrando en esta reflexión que pretende ser psicoanalítica, acerca de nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida afectiva; del amor que ponemos en nuestros proyectos, pero al mismo tiempo, del odio con el que los desbaratamos; y, no obstante, la fortaleza que tenemos para repararlos y comenzar de nuevo. Hasta la semana que viene.

