Sesión 10. Domingo 10/octubre, Día Mundial de la Salud Mental

Le saludo con gusto como cada jueves, en esta ocasión para compartirle un tema que me entusiasma mucho. En algún momento, entre las actividades que he realizado en mi vida, colaboré en un Colegio en la ciudad de Culiacán, de los que se nombran a sí mismos como católicos. Trabajé en la sección preparatoria con la materia de Orientación Vocacional. Muy bonita asignatura, por cierto. Y recuerdo a una alumna preguntarme si me arrepentía de haber elegido la carrera de psicología, a lo que le respondí lo siguiente: “Me he equivocado y me he perdido muchas veces en la vida, pero si pudiera volver a elegir, cursaría de nuevo esta carrera, y en la misma Universidad”. Pues bien, aterrizo diciéndole que este próximo domingo se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, cada año, el día 10 de octubre.

Es verdad que estamos muy acostumbrados a buscar siempre la pastilla correcta para calmar el dolor que experimentamos. La pastilla, o las gotas, o el aceite… Algo que anestesie la vida. Al hombre se le divide en muchas áreas para poderle estudiar, y según la parte del cuerpo que te duela, es el especialista al que se debe visitar. Qué se yo: Otorrino, ginecólogo, gastro, oftalmo… ¿y a dónde vamos cuando nos duele el alma? Parece esta una visión esquizofrenizante, la persona dividida en pedacitos para su atención. Sin embargo, desde este enfoque psicoterapéutico y psicoanalítico, entendemos a la persona como un todo que funciona en psique y soma. La psique como lo interno, el soma como lo externo que está en contacto con el entorno. Pero ambos compenetrados y afectándose uno al otro. Como lo dije en la sesión 2, citando a Luis Chiozza, psicoanalista argentino: “Sufrimiento en el alma, enfermedad en el cuerpo”.

Llegó un día un paciente a consulta y mencionó: “vengo porque he caído en cuenta de que la terapia debe formar parte de la canasta básica”. Aunque para algunas familias, la canasta básica sea difícil de cubrir a cabalidad.

De pronto llegan a terapia personas que argumentan que no pueden pagar una sesión, que no pueden asistir cada semana, que solo quieren platicar en plan de amigos, que no es tan grave lo que les pasa, que por favor se les haga descuento. Pero conforme pasan las sesiones, resulta que la persona destina parte de sus ingresos a sostener un estilo de vida donde, solo por poner un ejemplo, no falta el viernes social. ¿Qué quiero decir con esto? La psique busca formas de adaptación al medio, una hipótesis metapsicológica nos dice que existen estados psicológicos de adaptabilidad y proceso de adaptación en cualquier momento de la vida. El hombre y su medio se adaptan el uno al otro. Cuando un hombre hace cambios en sí mismo, se dice que hace adaptaciones autoplásticas, cuando hace cambios en su entorno, se dice que hace adaptaciones aloplásticas. Siguiendo el tema del be-viernes social, el consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, es un estado de desadaptación al medio externo, pero también al mundo interno. Es como si no se encontrara la forma de adaptarse:

a) En lo emocional.

b) En lo social.

c) En lo sexual.

d) En lo académico o laboral.

En lo emocional si mi felicidad se resume al evento social de fin de semana, en lo social, si por estar ese día rodeado de gente vivo en el alucine de estar rodeado de amigos (que puede ser que sí, pero también es cierto que muchos pacientes refieren experimentar una soledad interior, a pesar de estar acompañados). En lo sexual, si cada fin de semana cambio de pareja y esto me sirve como defensa para evitar establecer un vínculo; y por último, en lo académico o laboral, cuando el lunes por la mañana sorprende con la realidad a cada uno.

Por supuesto que no pretendo generalizar las cosas, o hacer un reduccionismo, como suele argumentarme un amigo. Pero sí es un hecho que la salud emocional suele tener poca importancia para las personas, o la consideran un lujo que no se pueden dar, cuando a la larga, resulta más económico, monetaria pero también psíquicamente, atender y analizar las motivaciones profundas e inconscientes de nuestro proceder. Con esto me despido, invitando a todos a visitar, por lo menos una vez al año, a un psicoterapeuta. En las decisiones importantes de la vida, en momentos de pérdidas o de crisis, en la salud y en la enfermedad, hay un objeto bueno que te espera para caminar contigo la vida.

Paz y bien, nos vemos la semana próxima.