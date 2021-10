Sesión 12. Salud mental y cáncer de mama

Le saludo con gusto, como cada jueves, esperando que se encuentre usted bien. Esta semana compartiré una reflexión psicoanalítica en torno a la salud mental y el cáncer de mama. Recordemos que el pasado 10 de octubre fue Día Mundial de la Salud Mental, y antier martes, 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Hablar de cáncer es hablar de muerte. Este doloroso tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas, parece que últimamente la discusión se ha agotado entre la perspectiva médica y la perspectiva política. De esta última, lo más reciente fue un video viralizado donde se aprecia a la diputada federal Merary Villegas con una madre arrodillada delante de sí para suplicar ayuda. Y esto que políticamente se ha manejado como “teatro” con objetivo político, agota la temática en algo que puede ser profundizado aún más si acaso hubiera el deseo de tener un conocimiento de lo que inconscientemente subyace a la enfermedad.

En la sesión #10 de esta columna hablábamos acerca de cómo se divide al hombre en distintas partes para poderle estudiar médicamente. Y parece que hay una parte que suele ser olvidada por la conciencia tanto del enfermo como del médico. Me refiero a la parte psíquica del padecimiento. Siendo honesto con usted mismo, cuando se siente mal o se enferma, ¿se pregunta cuál podría ser la causa emocional que esté provocando dicho malestar en el cuerpo? - ¡Pero qué pérdida de tiempo!, que me traigan rápido una pastilla o que me pongan una inyección. ¿No es cierto? Lo psíquico es la otra cara de lo somático. Por psiquismo me estoy refiriendo a la palabra griega “psiqué”, que se traduce como “alma”; y por “soma”, que también es una palabra griega, nos referimos al “cuerpo”. “Psique” y “soma” son al mismo tiempo, uno y dos. Es decir, es la misma persona, vista en lo interno y en lo externo.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama es propuesto por la OMS como un medio para combatir desde la prevención, ya que, al detectarse a tiempo, este puede ser curado.

Una enfermedad de este tipo no aparece de un momento a otro, como en la adolescencia cuando de pronto, sin advertirlo, brota una espinilla. No funciona así la enfermedad. Esta se va gestando con el correr de los años, solo que esta gestación es contraria a la vida. Y cuando el paciente se entera de su diagnóstico, suele preguntarse el porqué le pasa esto, o qué es lo que pudo haber hecho para ser castigado con dicha enfermedad. Sin embargo, hay una parte que se ignora de la enfermedad, hay al mismo tiempo un saber inconsciente del porqué de la misma. Un tratamiento de psicoterapia psicoanalítica vendría a ser una manera de prevenir el desarrollo de una enfermedad o, en su caso, permitir al paciente llegar a conocer en qué momento se determinó psíquicamente que el cáncer era la manera más económica de resolver algún afecto.

En la sesión #10 hablaba de cómo es que la psique busca una adaptación al medio ambiente y que esta adaptación puede ser tanto interna como externa. Pues bien, además de este mecanismo de adaptación, la psique también resuelve de la manera que le sea más económico. En ese sentido, psicoanalíticamente entendemos que la mente funciona con energías psicológicas. A esta energía la llamaremos libido, y esta puede ser sexual o agresiva. Y, de la misma manera, como puede haber una detección temprana que prevenga que el cáncer avance, puede haber mediante un tratamiento psicoanalítico la prevención de la enfermedad, logrando formas más saludables de adaptación y menos invasivas. Probablemente usted conoce, o incluso a usted le ha pasado encontrarse de frente con este padecimiento. No desaproveche la oportunidad de escuchar a su cuerpo, en un decir que quedó atrapado en lo preverbal, un afecto que no ha sido dicho, y se quedó incorporado en el cuerpo. Le invito a llevar a la par un tratamiento de psicoterapia psicoanalítica que le permita dar con este saber inconsciente de su enfermedad. Estar acompañado de un profesional de la salud mental le permitirá ser sostenido durante este proceso. Paz y bien, hasta la semana próxima.