Sesión 13. Salud mental en espacios educativos

Le saludo con gusto, como cada jueves, esperando encontrarle bien. El día de hoy cierro el tema que hemos venido tratando durante el mes, con motivo del pasado 10 de octubre, día Mundial de la Salud Mental. En las sesiones anteriores hablamos de salud mental en tratamiento de adicciones y en relación al cáncer de mama. El día de hoy, lo haremos desde los espacios educativos, como leyó usted en el encabezado.

Un día nos despedimos de las aulas, creyendo que pasando Semana Santa nos volveríamos a reunir, pero, ¡cómo subestimamos las cosas!, qué atrevimiento el nuestro desmentir la realidad de muerte que como ola nos alcanzaba. ¿Alguna vez los ha revolcado una ola en el mar? Lástima que esta no fue para nada divertida.

Y cuando este monstruo se fue dejando ver con toda su fuerza, algunos colegas tuvieron que, contra la tempestad, echar mano de su capacidad adaptativa, y en ese sentido hicieron muchas adaptaciones aloplásticas y autoplásticas. ¿Recuerda que las explicábamos en la sesión #10? Aloplásticas, por la capacidad de transformar su entorno. Sus casas pasaron a ser estudios de grabación, salones de clases. Y autoplásticas, en la medida que ellos mismos cambiaron interiormente para sobrellevar esta carga. Se vinieron abajo los límites entre el tiempo de escuela y el tiempo personal y familiar. A todas horas y en todo momento debían estar disponibles para los alumnos, padres de familia… Y qué decir de los directivos de los planteles, que en ocasiones cargaban más la mano con exigencias absurdas.

Ahora, tenemos delante un nuevo reto, regresar a clases. Pero, regresar en qué sentido. ¿A encontrar las cosas como quedaron aquel día en el que terminamos el turno y salimos de los planteles? No podemos regresar a lo mismo. No. Esta vez, cuando lleguemos a la escuela, algunos ya no estarán, y nosotros no seremos los mismos. Algunos ni siquiera se sienten con la seguridad de poder regresar. Su estado de salud no lo permite.

En este regreso, lo emocional debe estar por encima de lo administrativo. Se regresa con duelos, malestares, incertidumbres, ansiedades, depresión. Y a pesar de que el docente es, primero, una persona que también ha vivido esta pandemia, debe poder acompañar a los alumnos en sus necesidades afectivas. Pero ¿quién ha ensañado a los docentes a hacerse cargo de las necesidades socioemocionales de sus alumnos? Nuevamente nos sorprenderán con su maravillosa capacidad de adaptación y con su fortaleza para resolver calamidades.

El docente es un profesional de la enseñanza, pero también una persona. Ayudará mucho propiciar espacios para el diálogo y la escucha activa. Reuniones grupales más allá de los viernes de CTE´s donde solo se miran videos. O charlas donde creen que hablan de Diosito sin siquiera fundamentarse en el evangelio. Reuniones pseudolitúrgicas que parecen más sesiones de feng shui. Tengámoslo presente.

Abocarnos a lo administrativo puede ser un mecanismo de defensa que busque desmentir que las cosas no andan bien. “Servirá” por momentos escindirse de esa manera, pero no resolverá. Solo el acompañamiento paciente y amoroso entre los pares, y la asesoría profesional, podrán hacer de este regreso una experiencia reparadora.

Después de todo, el regreso a clases es una buena noticia. No negamos que hay muchas realidades de las más adversas en algunas comunidades y planteles educativos, pero con un optimismo realista, nos lanzamos hacia la nueva normalidad que viene. Que nos ayuda a ver que estamos en proceso de recuperar la vida. Que nos ayuda a despedirnos de quienes se han ido. Es la vida que nos dice con suavidad en el alma: “¡Ven a mí, amada mía!, ¡ven a mí, hermosa mía!, porque ha pasado el invierno, y las lluvias han cesado. ¡Ven a mí, amada mía!, el tiempo bueno ha llegado”.

Me despido de esta manera agradeciéndole una semana más por encontrarse conmigo a través de este espacio. Le invito a seguirme en redes sociales como @Psicólogo Miguel Ángel Avilés. Hagamos comunidad. Paz y bien.