Sesión 14. Fuerte como la muerte es el amor

Le saludo con gusto como cada jueves, esperando encontrarle bien. Después de un pequeño puente y, sobre todo, de unos días de fiesta y de folklor. Me quiero referir con ello al Día de Muertos. Ciertamente, una celebración cultural, pero también un recordatorio de lo que nos dejó esta pandemia, a la que tratamos de reponernos, regresando a la llamada “nueva normalidad”.

La muerte biológica, lo sabemos, es un paso que toda persona en algún momento deberá dar, pero, ¿estamos preparados para ello? En la actualidad, es común ver que las personas, con sus estilos de vida apresurados, llenos de todo y vacíos de nada, constantemente niegan este atardecer de la vida que nos parece siempre muy lejano, hasta que sucede cerca de nosotros. Cuando despedimos a algún familiar o alguna persona que fuera allegada a nosotros, es entonces que nos alcanza la realidad.

En la actualidad, la vida parece estar diseñada para negar la muerte. Hablemos también de la inmediatez, de la falta de reflexión, de las ideas poco profundas y de las conversaciones banales. Ahora podemos entender los motivos por los cuales a muchas personas les parece que el análisis no es una buena opción. No les puede asegurar respuestas concretas e inmediatas a sus demandas presentes. “¿Cuánto tiempo va a durar esto de las terapias?”, preguntan los pacientes. “¿Cuánto tiempo debo venir con usted?”. Claro, quienes se permiten andar esta experiencia sabrán que sí hay respuestas. Se permiten ver con claridad cuando se abren a escuchar la verdad sobre sí mismos, cuando son acompañados por el otro, que es constante, que sostiene y que ofrece un setting donde se construye el trabajo terapéutico. Me refiero al encuentro del paciente y su analista.

¿Por qué se van los que se van? Todos en la vida hemos tenido que despedirnos de alguien a quien amábamos. En algunas ocasiones la enfermedad nos va preparando para la separación, en algunas otras, la despedida ha sido repentina. Un accidente, algún suceso desafortunado. En fin. No estamos preparados. Es como si nos quitaran una parte de nosotros mismos, es ahí donde entra la dinámica del duelo.

El duelo es un proceso natural que nos ayuda a reponernos de la pérdida. En todas nuestras relaciones, depositamos algo de nosotros en aquella persona. Vamos a decirlo así “lo envestimos libidinalmente”, y cuando esa persona ya no está, comenzamos un proceso donde, aquello que depositamos en la persona fallecida, regresa a nosotros, hasta que logramos introyectar al objeto. No se va, comienza a vivir en nosotros. En el recuerdo de su amor, anécdotas, experiencias en común, etc. Pero no solo por la pérdida de un ser amado se vive un duelo. Este puede ser también por la pérdida de un trabajo, de una relación amorosa, de una mascota. Los mismos adolescentes pasan por un momento de duelo, natural en su proceso de desarrollo. Pero bueno, ese es otro tema.

Para continuar con la pérdida de las personas que amamos. Hay ocasiones en las que las personas no logran reponerse a su partida, y lo que tendría que ser un proceso natural y sanador, se convierte en un duelo patológico, que consume y conduce a la muerte. Si usted está pasando por un momento así, o algún familiar o amigo cercano, busque ayuda profesional. Sí, las actividades recreativas ayudan, la fe sostiene y consuela, pero también hay algo muy humano que se rompe y necesita ser reparado. Es verdad que quisiéramos que el amado al irse nos llevara tras de sí, y morimos por morir. En todo caso, el trabajo de todo psicoterapeuta será siempre promover la vida.

“Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor”.

