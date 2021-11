Sesión 15. Duelo de los padres. Un hijo con discapacida

Nos encontramos como cada jueves. Espero que su semana haya sido muy productiva. Gracias a las personas que interactúan con mi columna y se toman un momento para escribirme y conversar acerca de sus reflexiones y experiencias. En verdad lo valoro mucho.

En esta ocasión, y hasta el día 3 de diciembre, estaré compartiendo temas en torno a la discapacidad, ya que, el próximo 28 de noviembre se celebrará el día nacional de la persona Sorda en México, y el 3 de diciembre, el día internacional de las personas con discapacidad.

Naturalmente, las personas con discapacidad pertenecen a una familia. Son hijos o hijas de hombre y mujer, que en algún momento esperaron convertirse en padres.

Cada Niño que nace afecta con su nacimiento a determinadas concepciones y expectativas de sus padres. En ocasiones, se espera que nazca un niño y después nace una niña, y exactamente ocurre en el caso contrario. Con todo y que suele decirse: “lo que Dios quiera, con que nazca bien”, los padres tienen alguna expectativa. A menudo, los progenitores también tienen determinadas concepciones sobre cómo debe ser el niño. Puede haber sido planificado como mediador de una crisis matrimonial, con lo que adquiere la función de mantener el matrimonio de sus padres. Como primogénito, puede estar destinado a continuar la profesión del padre. En tal caso, no ha llegado a la familia como un simple individuo, sino como una parte y eslabón de una cadena generacional.

Cito a continuación a René Spitz, para quien nace primero el cuerpo, y después la mente, nos dice: “[…] En el nacimiento, este organismo carece aún de conciencia, de percepción, de sensación (organizaciones diacríticas y cinestésicas, 1954) y de todas las demás funciones psicológicas, ya sean conscientes o inconscientes. Opinión que es compartida por muchos científicos que han estudiado al recién nacido con ayuda de la observación y del experimento.

Considero, básicamente, al neonato como una totalidad en muchos aspectos indiferenciada. Diversas funciones, estructuras, y hasta impulsos instintivos se irán diferenciando progresivamente de esa totalidad. Esta diferenciación se inicia como resultado de dos procesos distintos. Denominados por Hartman, Kris, y Loewenstein (1946) como maduración, a uno de ellos, y desarrollo, a otro”.

Spitz nos describe cómo los órganos sensoriales son ventanas al mundo que permiten que el bebé vaya catectizando su mundo circundante. Cuando hablo de catectizar, quiero decir que hay energías psíquicas, ya lo decíamos en la sesión #12, y estas energías son depositadas en nuestros objetos, en nuestro entorno.

Solemos dar por hecho, que estos órganos sensoriales, como ojos y oídos, por ejemplo, nacerán en óptimas condiciones. Pero ¿están los padres preparados para el nacimiento de un hijo con discapacidad?

Esta sensorialidad de la que hablo tiene una función muy importante en la estructuración psíquica del niño, a través de sus sentidos el bebé establece contacto con la madre y comienza a conocerla; mira su rostro, escucha su voz, aspira el olor de su piel, reconoce el sabor del pezón y la leche y percibe el contacto de su piel. Son también canales para el amor.

Todos estos estímulos sensoriales y motrices van conformando una imagen de sí mismo y del objeto gracias a la interrelación que se establece entre ellos. Si la relación ha sido lo suficientemente buena se establece una identidad corporal adecuada y una constancia objetal.

Como vemos, es de suma importancia este proceso de maduración y desarrollo. Un hijo con discapacidad, no es un hijo descompuesto. Muchos padres se sienten desorientados y confundidos al recibir la noticia tras el parto. Son personas, son dignas y gozan de derechos como todos. Muchos padres amorosamente reciben a sus hijos, muchos otros no saben como reaccionar ante la noticia. No duden en acercarse a los profesionales de la salud a recibir acompañamiento en este tema. Lástima que debamos poner una pausa a esta reflexión, pero volveré con ella la semana próxima.