Sesión 16. Duelo de los padres. Un hijo con discapacidad, parte 2

Nos encontramos de nuevo, como cada jueves, en esta ocasión para dar continuidad al tema de la semana pasada. ¿Qué sucede ante el nacimiento de un hijo con discapacidad? No se espera que nazca así, no está en los planes de las parejas que desean convertirse en padres. Más aún, en ocasiones viene al mundo un hijo sano, y por sucesos de la vida, el hijo adquiere una condición de discapacidad. Una fiebre, un medicamento mal suministrado, un golpe en una piñata, hipoxia por atragantamiento… en fin. Tantas cosas como pueden sucederle a un niño. Cuando un suceso así es vivido en la familia, los padres no pueden evitar vivir con el pesar de que esté pasando esto con su hijo. Solía decir una mamá en terapia: “como padres, nunca nos vamos a terminar de resignar”. Desde luego que cada familia ha transitado esta experiencia de forma diferente.

En momentos como estos suelen darse separaciones o rupturas entre los esposos cuando estos no se dan la oportunidad de dialogar lo sucedido. Cuando no reconocen sus emociones y no logran ponerlas en palabra. Se abocan a buscar las mejores condiciones médicas para atender a su hijo, pero, ¿buscan ustedes ayuda profesional? Un espacio donde puedan replantearse su proyecto de vida juntos. Normalmente, la madre asume con prontitud los cuidados y atenciones sobre el niño, mientras que al padre le cuesta un poco más de trabajo alcanzarlo. Es verdad, el hijo necesita atención, pero ni tanta como para desatender al cónyuge, que también necesita ser sostenido. Si su hijo ya creció, ¿recuerda usted por lo que pasó en los primeros años? Seguramente los recuerdos están muy vívidos aún.

Si usted es un padre primerizo en el tema de la discapacidad, no está solo. Hay muchas familias que con su testimonio pueden darle orientación, y qué decir de los profesionales en la materia.

Tenemos entonces dos panoramas, familias que se han adaptado y funcionan muy bien así y algunas más, que a través de los años, siguen sin adaptarse a la falta, anhelando vida para terminar de reparar al hijo, para dejarle solucionados todos los problemas y allanados todos los caminos.

Le diré lo siguiente, como padre, tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo para que el día que falte, su hijo se quede con las herramientas necesarias para continuar solo su camino, sin usted.

Durante los primeros años de vida del menor, la mirada del otro es de suma importancia para significarse a sí mismo. Es la necesidad inconsciente de la madre lo que activa las potencialidades del infante. El bebé está muy al pendiente de la aprobación o desaprobación de la madre ante cada uno de sus logros, fracasos, desempeño y descubrimientos; es la madre quien libidiniza el cuerpo del infante, sobre el cual edificará la primera conciencia de sí mismo. Sin embargo, la mirada que obtiene el bebé que padece una discapacidad es una mirada de angustia, desilusión, frustración, de esperanza expectante, la cual invariablemente está cimentada en su limitación corporal. De esta forma, la conciencia de sí, de su existencia y posteriormente de su identidad, se edifica sobre la discapacidad. A partir de este momento, el infante no podrá dejar de representarse a sí mismo como discapacitado, ya que la misma discapacidad será el núcleo de lo que conforma su identidad. ¿Ha reflexionado usted acerca de la mirada que le dirige a su hijo?

Cuando hay un exceso de preocupación por la rehabilitación de la función afectada del niño con discapacidad, no suele preguntársele: “¿A qué jugamos?” Se pierde de vista que el juego interviene en la constitución subjetiva del niño. A este se le van las horas entre escuela y rehabilitación.

Quiero cerrar por este día hablando de la presencia psicoterapéutica, la cual, reforzando los cuidados de los padres puede llegar a transformar aquello que la enfermedad ha mostrado en un signo y que, a su vez, eclipsa a la persona.

¡No, papás!, ninguna palabra puede encerrarse en una significación que lo defina todo de la persona, ni siquiera algo tan contundente como “discapacidad”.

Papá, mamá, sepa que su hijo está llamado a gozar de una vida plena y de calidad como la de cualquier otro individuo, y respóndase lo siguiente, ¿podrá su hijo encontrar dicha certeza al verse reflejado en su mirada? Hasta la semana que viene.