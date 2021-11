Sesión 17. 28 de noviembre, Día Nacional de la Persona Sorda

Le saludo como cada jueves esperando que se encuentre usted bien. En esta ocasión me alegra compartirle que estaremos celebrando a nivel nacional este próximo domingo 28 de noviembre el Día Nacional de la Persona Sorda. Concretamente en la ciudad de Culiacán habrá un evento en el Parque Acuático abierto al público en general, la cita es a las 2:00 p.m. Esperamos que puedan asistir en compañía de sus familiares y amigos a conmemorar esta fecha.

Para conocer más, le comparto que fue un 28 de noviembre del año 1867 que se fundó en México, por mandato del presidente Benito Juárez, la escuela nacional de sordomudos, llamada así en ese tiempo.

El Benemérito de las Américas basó su apoyo en el maestro sordo francés Eduard Huet, quien además está relacionado con los orígenes de la educación pública de los sordos en Brasil (en 1857).

Es de esta manera como el Gobierno de México de 1896, plantea por primera vez reflexionar acerca de la manera justa y eficaz de incluir a este sector de la sociedad dentro de la misma. Al respecto hay una tesis que pueden consultar en línea llamada Génesis de la comunidad Silente de México: La escuela Nacional de Sordomudos, de 1867-1886.

Quiero aprovechar para mencionar que, aunque actualmente sigue siendo utilizado ese término “sordomudo”, lo cierto es que es una palabra peyorativa. La manera correcta de dirigirse a ellos es: “Persona Sorda”. No están mudos. La Lengua de Señas les permite comunicar sus ideas y afectos, explicar su entorno y convivir socialmente. Transmitir su cultura a la manera como lo hacemos los oyentes en nuestras lenguas orales. Español, Inglés, Francés, etcétera. Lamentablemente aún hace falta difundir la importancia que tiene la Lengua de Señas para el sordo y de lo grave que resulta privar al niño sordo de lenguaje en los primeros años de su vida.

Muchas personas sordas aprendieron la Lengua de Señas a partir de la adolescencia o en edades donde, por su cuenta comenzaron a reunirse con sus iguales para convivir. Muchos padres se rehúsan a que sus hijos aprendan Lengua de Señas porque piensan que, si lo hacen, entonces no podrán hablar. Pierden de vista que será precisamente la Lengua de Señas la forma como podrán hablar y comunicarse. La Lengua de Señas no es para el sordo un aparato ortopédico, no son gestos ni manoteos articulados para darse medianamente a entender. ¡Para nada! Cómo quisiera que los papás no desaprovecharan de la valiosa oportunidad de acercar a sus hijos sordos a la adquisición de la lengua desde temprana edad.

Volveré con este tema la semana próxima. Por ahora me despido compartiendo el fragmento de una descripción hecha por J. Schuyley Long, citado en el libro Mis manos que hablan, quien define a la lengua de señas como “un lenguaje sumamente bello y expresivo para el que ni la naturaleza ni el arte han procurado a los sordos sustitutivo satisfactorio en sus relaciones mutuas; es también el medio fácil y rápido para llegar a sus mentes. Menciona que los que no lo entienden no pueden comprender las posibilidades que proporciona a los sordos, el poderoso influjo que ejerce en la felicidad social y moral de las personas privadas de audición, ni su capacidad asombrosa para transmitir el pensamiento a inteligencias que sin él se hallarían en una oscuridad perpetua.

Tampoco pueden apreciar la importancia que tiene para los sordos. Mientras haya dos personas sordas en la superficie del planeta, y se encuentren, se usarán las señas”.