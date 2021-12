Sesión 18. 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad

Nos encontramos, como cada semana, en esta ocasión para compartir un tema en la línea de lo que hemos trabajado en las últimas semanas del mes de noviembre. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Para el próximo año serán tan solo 30 años de haberse hecho esta declaración. Las personas con alguna condición de discapacidad llevan cerca de nosotros mucho más de 30 años. Necesitamos seguir trabajando por una sociedad incluyente.

Ahora, psicoanalíticamente, ¿qué podríamos decir? En las sesiones anteriores hemos visto la importancia de los órganos sensoriales como un medio a través del cual, el bebé se relaciona con el entorno, y cómo, al haber alguna condición de discapacidad, esta influye en la constitución psíquica del sujeto.

Me pregunto, ¿qué es lo que incapacita verdaderamente a una persona con discapacidad?, ¿la discapacidad en sí misma?, ¿o la dependencia que deviene de la condición de discapacidad? Me explico a continuación. En el proceso de crecimiento del niño se da una etapa que llamaremos separación – individuación. Este proceso de separación e individuación se manifiesta a todo lo largo del ciclo vital, nunca termina, siempre está en actividad, pero podríamos decir que los principales logros de este proceso ocurren en el periodo que va del cuarto o quinto mes a los treinta o treinta y seis meses, lapso que se denomina propiamente “separación - individuación”. Ese lapso es un momento de suma importancia en el desarrollo del niño, ya que está directamente relacionada con el desarrollo narcisista del niño. La independencia de la madre es lo que lo hace sentir que él tiene el mundo a sus pies, que ejerce el dominio sobre su cuerpo al que maneja con intencionalidad, y a través de él alcanza objetivos y metas definidas para desarrollar su capacidad de adaptación. Su mente está llena de fantasías omnipotentes que se separan y refusionan con las fantasías de una madre también omnipotente; teme terriblemente regresar a la fase simbiótica y fusionarse con la madre, pues perdería su individualidad, pero al mismo tiempo teme perderla.

El golpe narcisista de no poder alejarse él solo y depender de la madre, como si esta fuese una extensión de su yo corporal sobre la que no tiene dominio y control, lo hacen sentir muy vulnerable. La madre, por empática que sea, no puede responder los requerimientos de la separación. El bebé se siente terriblemente impotente y con una rabia infinita, la cual la dirige tanto hacia sí mismo por no contar con los elementos yoicos corporales para poder independizarse, como con el objeto que no responde a sus necesidades narcisistas de autonomía e independencia.

Esta herida narcisista acompaña durante la vida y se actualiza cuando en situaciones de la vida adulta el sujeto necesite validar su autonomía y su independencia. En ese sentido, se esforzará por alcanzar este logro y al mismo tiempo se puede llegar a regresionar a la dependencia, donde el objeto siga satisfaciendo sus necesidades o atendiendo sus demandas. Por su parte, la madre debe favorecer este proceso de separación e individuación que redundará en una sensación de bienestar y de plenitud para su hijo. Hay madres que no permiten, por ejemplo, que sus hijos laven su ropa o usen solos el transporte público, que vayan solos a la escuela, que consigan un trabajo. ¿Acaso temen perder a su hijo si este logra subir un escaño más en su autonomía? Algunas mamás suelen decir que se alegran cuando los hijos aprenden a caminar, conscientes de que cada paso que dan los aleja de ellas. Tranquilas, mamás. Si les enseñan a caminar por sí mismos, y les dan la confianza y la seguridad para alejarse y explorar al mundo, volverán felices a contarles lo que han visto y aprendido.

Vuelvo a la pregunta inicial y concluyo con ello, ¿qué es lo que incapacita verdaderamente a una persona con discapacidad?, ¿la discapacidad en sí misma?, ¿o la dependencia que deviene de la condición de discapacidad? Hasta el jueves.