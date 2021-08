Sesión 2. Anamnesis del padecimiento

Qué ha pasado. Nos encontramos nuevamente y quisiera, para iniciar, retomar una idea de la semana pasada (no se olvide de llegar a su cita como cada jueves). Nos hemos tenido que despedir de personas que jamás pensamos que se irían. Es probable que a usted le haya pasado… Y entonces, ¿por qué se van los que se van?, ¿por qué unos mejoran y otros sanan?, ¿será que el que sanó tuvo un mejor intercesor?, ¿qué fue lo que pasó? Ciertamente, los médicos siguen los protocolos y los métodos que la experiencia de esta pandemia les ha permitido acumular. En definitiva, no era la misma atención en los primeros meses, cuando todo era nuevo, a la atención actual, cuando ya se conoce un poco más acerca de la forma en la que los pacientes evolucionan a la enfermedad, sin embargo, queda sin resolver la pregunta: ¿por qué se van los que se van?

Luis Chiozza, psicoanalista argentino, solía decir: Sufrimiento en el alma, enfermedad en el cuerpo.

Ante esta enfermedad, no hay dinero que alcance, tampoco las fuerzas. Quienes me leen y han tenido la oportunidad de estar fuera de un hospital acampando esperando noticias de su amigo o familiar, o en casa tratando de contener la impotencia de no poder hacer nada, entenderán de qué hablo. Y entonces, es natural el recurso a la fantasía, buscar alguna explicación. – Doctor, pero estaba bien ayer, ¿cómo es que me dice que ahora empeoró? O, - Se pondrá bien, con el favor de Dios. Porque ante el desamparo o la impotencia todos necesitamos un sostén (-holding-, en algún momento hablaremos de ello) y ese sostén bien puede ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o aquello en lo que cada uno crea. Su objeto bueno internalizado. En fin, todos necesitamos vivir este proceso acompañados. Nos hace bien.

Pero bueno, parece que me detuve en la realidad de los que están fuera del hospital o en casa esperando noticias y dejé fuera al protagonista, al que está en la cama del hospital luchando entre “la vida y la muerte”, una frase muy socorrida por muchos, y muy psicoanalítica, podríamos decir pulsión de vida y pulsión de muerte.

Sufrimiento en el alma, enfermedad en el cuerpo, ¿por qué? El paciente que convalece, no solo debe de luchar para restablecer su salud, no solo se encuentra enfrentando una lucha por mejorar orgánicamente, sino que psíquicamente también enfrenta la batalla. ¿Voy a salir de esta?, ¿volveré a ver a mi familia?, ¿se tratará de un castigo?, ¿no me cuidé lo suficiente? («Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer»)... Etc. Después de todo, tienen muchas horas a solas para pensar en muchas cosas, y es precisamente en ese momento de encuentro consigo mismo donde se da la respuesta definitiva. La salud mental suele inclinarse hacia los extremos, ya lo explicaba en Facebook Live de Comunidad IIPCS el Dr. González y la Dra. Alatriste. Quien se encontraba mal emocionalmente antes de enfermarse en esta pandemia, no pudo recibir la enfermedad con un aparato psíquico fortalecido que hiciera frente al padecimiento. Quien se encontraba gozando de buena salud mental hasta antes de contraer la enfermedad, eventualmente tendrá una mayor fortaleza psíquica y su sistema inmune tendrá mayor respaldo. Ganará la pulsión de vida.

Toda la conducta está multideterminada, es inconsciente y se repite, sería muy atrevido hacer una aseveración que aplique de la misma forma para todos, pero, en definitiva, la historia de vida en cada paciente, su fortaleza psíquica, la naturaleza de sus relaciones objetales internalizadas, objetos buenos y objetos malos, jugarán también un papel muy importante en la mejora ante la enfermedad.

Usted que me lee y pasa por una pérdida, ¿qué puedo escribir que al leerlo le conforte? Qué difícil tarea. Pero diré una palabra, después de todo, en mi experiencia, la palabra sana.

Usted psicoterapia y psicoterapia psicoanalítica. Pues, hasta el momento, la ciencia moderna no ha producido un medicamento tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. -S. Freud-.

Déjese acompañar por su terapeuta, y deje que la palabra haga su efecto. Que penetre de a poco en la profundidad del inconsciente, y comience a sanar desde dentro.

Le diré algo más. ¿Por qué se van los que se van? No se han ido, se quedan dentro de usted, internalizados.

Le espero el próximo jueves. No se olvide de seguirme en redes. ¡Paz y bien!