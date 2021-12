Sesión 20. ¡Maranatha!

audima

Desde el día de hoy, 16 de diciembre, y hasta el día 24 de diciembre, se tiene contemplada la fecha en la que oficialmente se celebran las posadas. Aunque por motivos de agenda y con la intención de dar trámite a la mayoría de los compromisos, en muchos lugares las posadas se comenzaron a celebrar desde noviembre. Y es que, de un momento a otro estaremos celebrando ya la Navidad, y cuando menos lo pensemos, estaremos corriendo a resguardarnos de los tiroteos de año nuevo. Con todo y que año tras año las autoridades realizan campañas para señalar acerca de los estragos que deja esta costumbre que se tiene en Culiacán de recibir el año nuevo.

Diciembre es una fecha donde los motivos de consulta por tristeza o depresión se ven con más frecuencia en el consultorio. Sin bien es cierto, la mercadotecnia nos ofrece la posibilidad de soñar con la alegría de las reuniones con amigos o familia, esa no es una realidad que comparten todos.

Este año ha sido difícil en muchos aspectos, si se tratara de hacer un recuento acerca de las situaciones vividas, muchos tuvieron que despedirse de personas a quienes aman, sea porque la muerte los visitó, sea porque hay relaciones de pareja que terminan, proyectos laborales que no perseveraron, en fin. La pandemia nos puso a prueba en muchos sentidos. Nos llevó a revisitar también situaciones de duelos que no habían sido reparados. Como dije en una ocasión. Estamos acostumbrados los sinaloenses a la fiesta y el jolgorio. Pocos momentos para la reflexión y el análisis.

Las personas llegan a consulta reflexionando acerca de los eventos vividos durante el año. Se preguntan si lo hicieron bien, reconocen también aquello en lo que han crecido. Con el tiempo se aprende a identificar y poco a poco se normaliza que no es necesario siempre estar bien, que a veces no pasa nada decir a los amigos que no estás bien. Se aprende a reconocer que no es del todo cierto que ya no duele la ausencia del ser querido. El ser humano, en su proceso de madurez y desarrollo, va superando etapas, y en cada una de ellas hay un duelo, una pérdida.

El adolescente hace duelo por la infancia perdida, por el cuerpo y los padres de la infancia. Más tarde, vivirá su proceso de convertirse en adulto, con lo que implica dar este paso, el anciano mayor hace duelo por ya no contar con las fuerzas de años pasados, etc.

En nuestras situaciones laborales, no estamos dispuestos a crecer, porque no estamos listos para hacer lo que eso implica. La dependencia nos detiene en el mismo sitio. Lo menciono porque es motivo de reflexión de fin de año. ¿Logré aquello que me propuse cuando comencé el año?

La psicoterapia psicoanalítica es precisamente un trabajo donde la presencia constante del terapeuta facilita la reparación de estos duelos de los que hablo, por la pérdida del objeto, y es en la relación transferencial, analista & paciente donde se dinamizan estos afectos reprimidos que pugnaban por salir y que mantenían a la persona en zozobra, con insomnio, en botella tras botella, entre el humo del cigarro… Hay formas de buscar el bienestar físico y mental, ciertamente. A Sinaloa le vendría bien que, para sus ciudadanos, la psicoterapia sea una de las principales formas de acceder a este bienestar, y nosotros, los profesionales de la salud mental, estar preparados para responder a esta necesidad.

Que sea este uno de nuestros propósitos de año nuevo. Normalicemos el acudir a psicoterapia. Psicoterapia psicoanalítica.

Paz y bien.