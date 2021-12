Sesión 21. Familias perfectamente disfuncionales

audima

Le saludo como cada jueves, con mucho gusto en medio de compras de pánico ante la inminencia de la Navidad. No perdamos de vista que la Navidad es una persona.

Esta fecha, como lo mencionaba la sesión anterior, es una buena oportunidad para que se reúna la familia. Llegan los parientes del otro lado, y los prospectos a padrino para las criaturas que recibirán algún sacramento en este tiempo de Navidad.

Sin embargo, no en todas las familias las reuniones serán de verdadera felicidad y sana convivencia. Habrá muchas en las que sí, aunque, yo me quiero referir en esta sesión a las familias que son perfectamente disfuncionales, específicamente en el tema de adicciones.

Hablar de tener un familiar con algún problema de consumo de alcohol y drogas, es hablar también de una familia adicta. Se piensa que la persona que consume es la única que tiene el problema. “No sabemos cómo es que este muchacho llegó a consumir, si sus papás son tan buenos, se le ha dado una buena educación”, dicen algunos padres. En algunos otros casos, el entorno social se encuentra corrompido por el consumo y la persona desde temprana edad está expuesta. Hay otros casos donde son los mismos padres quienes inducen a sus hijos al consumo. En fin, después de ocho años de experiencia en el trabajo con adicciones, podría enumerar una lista larga en torno a factores que desencadenan el consumo.

François Dolto solía decir que, “los niños son el síntoma de los padres”. En el tema de las adicciones, la persona que consume necesita de un espacio psicoterapéutico donde pueda trabajar sus núcleos de dependencia que lo llevan siempre a necesitar de “la madre droga”, como un pecho al cual seguir pegado, con la diferencia de que este pecho no les nutre, todo lo contrario, este pecho malo les enferma.

Y podríamos pensar que es lógico que una madre quiera ver recuperado a su hijo, sin embargo, la experiencia nos demuestra que, en muchos casos, cuando los pacientes comienzan a mejorar (me estoy refiriendo a quienes están internados en alguna clínica o anexo), las madres o las esposas van por ellos y se los quieren llevar: “Ya lo veo un poco mejor, ya me lo voy a llevar”. “Ya nos hace falta en casa, ya lo extrañamos”. Seis meses de anexo no son suficientes, hay que decirlo.

En Sinaloa, los anexos o centros de rehabilitación destinados para el tratamiento de pacientes con problemas de adicciones tienen muchas carencias, y enfrentan esta labor con muchas dificultades. La parte económica entre algunas de ellas, la asistencia de profesionales de la salud o consejeros debidamente entrenados en el tema. La creencia de que no sirven de mucho.

No podemos negar que hay muchos que no funcionan para lo que deberían y que se han corrompido con prácticas antiéticas y para nada terapéuticas, pero hay muchos, muchos, que se esfuerzan día a día por devolver a sus internos la capacidad de amar y trabajar, que en palabras de Freud, son dos de las características de una persona saludable.

Para poder ver una mejora, no debemos desatender las necesidades de la familia. Papá y mamá también necesitan ser rehabilitados. Los hermanos y demás personas cercanas a la vida de quien padece una adicción también tendrían que sumarse al tratamiento y cada uno cuestionarse qué papel juega en el escenario de las adicciones de la familia.

Hasta la semana que viene. ¡Feliz Navidad!