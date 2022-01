Sesión 23. De relaciones amorosas: objetos parciales y objetos totales

audima

Esperando que haya pasado un agradable festejo de Navidad y de Año Nuevo, le saludo con gusto como cada jueves.

En los últimos días he estado pensando en un tema que estaré tratando en las semanas siguientes del eterno mes de enero. Hemos comentado en sesiones anteriores que el hombre es un ser en relación y que el tipo de relaciones interpersonales que se establecen en la vida adulta, son en medida alguna influenciadas por nuestras experiencias tempranas. Somos buscadores de objeto, el asunto es, el tipo de objeto. Ahí es donde entra en juego la historia de vida de cada sujeto.

Melanie Klein nos plantea dos posiciones en el desarrollo psíquico de la persona. A la primera posición le conocemos como esquizo paranoide y a la segunda como depresiva. La primera se vive en los primeros meses de vida y se distingue por ser un momento en el desarrollo del bebé donde se relaciona parcialmente con sus objetos. Quiere decir que, aunque pensemos que el bebé nos sonríe cuando le hacemos caras o muecas y que sabe quiénes somos, eso no es así. Hablo de los primeros tres meses de vida.

En estos primeros meses no alcanza a distinguir bien a sus cuidadores y la manera como los va incorporando es gradual. En un primer momento se relaciona con el pezón que lo amamanta, el pecho que lo alimenta, la mirada que lo contempla, la voz que lo arrulla, la mano que lo acaricia. Incapaz de saber que se trata de la madre, el bebé percibe todas estas partes por separado. Parcialidades. Poco a poco las integra, y descubre que el pezón que lo amamanta, el pecho que lo alimenta, la mirada que lo contempla, la voz que lo arrulla, la mano que lo acaricia, son a la vez, la misma madre. Para este momento ya se ha dado paso a la posición depresiva, donde el objeto se incorpora de forma total, y no ya escindido, parcial, como en la posición anterior.

Una relación con parcialidades de objeto nos hace relacionarnos, precisamente, solo con partes de él. Por ejemplo, Melanie Klein nos habla también de pecho bueno y pecho malo para decirnos que, cuando el bebé no es alimentado a tiempo, y al no contar aún con un yo que le permita tolerar la frustración de no ser alimentado, entra en relación con un pecho malo que lo priva del alimento que necesita. En cambio, si el pecho llega a él cuando lo requiere, entra en relación con un pecho bueno que satisface sus necesidades. Se trata de una relación parcializada. En cambio, una relación total, integrada, nos permite ver que en realidad se trata del mismo pecho, de la misma madre, y hay que tener la capacidad de tolerar la frustración de no ser alimentado al instante que se demanda. Se necesita de un yo más fortalecido, que no se deje llevar por las rabietas de sus caprichos, buscando destruir a ese pecho malo que no lo alimenta, sino un yo maduro que pueda aplazar un poco la satisfacción de sus demandas.

Estas experiencias tempranas, y el curso de las subsecuentes relaciones van creando en el niño modelos que más adelante buscarán ser repetidos. La reparación de estas relaciones tempranas, permite en la vida adulta el establecimiento de vínculos más duraderos. Pensemos, ¿cómo reaccionamos cuando no nos responden un mensaje al instante?, ¿cómo nos sentimos cuando no nos atiende nuestra pareja al instante?, casi al chasquido de nuestros dedos. ¿Podemos tolerar un poco la frustración de no ser alimentados al instante?, ¿o vemos en esto al pecho malo persecutor que nos priva de la satisfacción de nuestros deseos?

La salud es relacionarnos con objetos totales. Descubrir que nuestra pareja puede tener buenos y malos días y que eso forma parte de la relación. Mi pareja que ayer percibí distante, es la misma que hoy dice que me ama. No son dos versiones, sino la misma. Y digo “percibí”, porque en gran medida, nuestras relaciones objetales inconscientes, hacen sombra en nuestras relaciones actuales. Hasta la semana que viene. Paz y bien.