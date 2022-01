Sesión 23. No eres tú, soy yo

audima

Con frecuencia encontramos que las relaciones de pareja no son fáciles de sostener, sobre todo porque en ellas están presentes, de forma dinámica, distintos aspectos que la pareja debe gestionar. Amén de lo que cada uno por su cuenta debe atender en lo personal. Es decir, saber encargarse de lo tuyo, lo mío y lo nuestro. A eso le sumamos la cuestión social, que se quiera o no, está siempre muy presente. Con todo y que el deseo expresado en una canción conocida por muchos diga: “Que lo nuestro se quede nuestro”. ¡Imposible!

Socialmente suelen usarse muchas expresiones para referirse al vínculo de la pareja. Expresiones coloquiales que tratan de definir aquel vínculo a que se refieren. “Cada quien con su cada cual”, “siempre hay un roto para un desconocido”, “como uña y mugre”, “la tostada y la guayaba”, etc. Y es que, cada pareja es única y no hay otra que se le parezca, en ese sentido, debemos ser cuidadosos en asumir consejos o prácticas que quizá fueron efectivas para otros, pero que no necesariamente funcionan en la propia pareja. Cada una va construyendo su propia historia y hay muchos factores que deben de ser tomados en cuenta.

Iniciemos por la edad. En definitiva, las metas y expectativas en una relación de noviazgo no son las mismas a los 16 años que a los 25, por poner un ejemplo. Hay un autor que se llama Érik Erikson (1902-1994), psicoanalista, de quien le recomiendo leer su teoría sobre Desarrollo Psicosocial. En ella, dicho autor nos va llevando de la mano para mostrarnos que, en cada etapa de la vida, tenemos metas por alcanzar, crisis a superar. Así es, leyó usted bien. Crisis a superar. La vida es eso, y quien le diga que la felicidad consiste en no tenerlas, le miente. No tendremos crisis cuando estemos muertos, pero mientras haya vida, el camino es el crecimiento. ¿Ha visto usted por ejemplo cómo las plantas en sus tallos o en sus hojas nos van mostrando su desarrollo? La vida del hombre también va dejando evidencia. Y es precisamente la solución de las crisis de cada etapa del desarrollo las que nos van permitiendo madurar y crecer en la vida. Pues bien, solo para no dejar la idea en el aire: Mientras que, a los 16 años, nos dice Erikson, el joven trata de consolidar su identidad; a los 25 el adulto joven busca mayor intimidad y profundidad en sus relaciones interpersonales.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Si usted y su pareja tienen diferencias de edad, considere que cada uno en lo individual lleva su proceso en la consecución de metas personales, y la pareja, no tendría, en la expectativa, que ser un impedimento para el crecimiento del otro. Recordemos, lo tuyo, lo mío, lo nuestro. En ocasiones, parece que el vínculo de pareja se vuelve un impedimento. La persona se siente asfixiada, atrapada. ¿Qué pasa? Algunas veces, uno de los miembros de la pareja se angustia ante la separación, y responde restringiendo la libertad. Sin embargo, la pareja es cosa de dos, mitad y mitad de responsabilidad. Uno teme perder el amor de la pareja (el amor del objeto), y el otro responde con su necesidad de dependencia. Es ahí donde las necesidades tempranas inapropiadas, de manera inconsciente, se coluden y minan la relación de la pareja, obstaculizando al individuo, propiciando que las personas lleven a cabo, muchas veces, conductas desadaptadas en la relación con la intención de satisfacer necesidades infantiles imperiosas que muchas de las veces, pugnan por ser gratificadas.

En su momento durante la infancia, puede ser que ciertas actitudes hayan funcionado, y no es de extrañar que en nuestras relaciones adultas muchas de estas demandas infantiles se expresen de manera constante, aunque inconscientes. No se ven, justo porque están muy próximas a la vista. Que contradictorio, ¿no le parece? Es el inconsciente.

En ese sentido, aunque parece una frase muy socorrida para terminar a una persona, deja ver una gran verdad en el sujeto, aunque no sea del todo comprendida por quien la enuncia: No eres tú, soy yo. En efecto, soy yo cuando decido retirarme por no saber cómo manejar mis pulsiones agresivas puestas en el vínculo, soy yo el que quizá proyecta sus conflictos. Soy yo el que necesita hacerse cargo de su 50 %. Pero, eso no resolverá del todo el malestar de la pareja. ¿Y qué hacemos con el otro 50 %?, ¿lo dejamos a la deriva? La pareja, entre muchas cosas, es una danza, donde ambos deben trabajar por llevar el mismo ritmo, por bailar el mismo son… ¡Hasta la semana que viene! Paz y bien.