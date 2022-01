Sesión 25. ¡Quiero el divorcio!

audima

Es muy probable que usted haya escuchado una canción que dice algo así: “Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba...” ¿Usted qué opina?, ¿en verdad acaba? Debo admitir que con mucha frecuencia escucho a parejas decir que las cosas cambian, y que no es verdad que todo es como el amor de la juventud. Pero entonces, ¿hubo amor desde el principio?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿a dónde se fueron las promesas de amor eterno? Es el acontecer de una gran masacre de mariposas estomacales.

Sin embargo, es importante advertir que el divorcio nunca deviene sorpresivamente; este representa la terminación de un proceso que se fue gestando durante un largo tiempo y usualmente es precedido por un extenso periodo de conflicto. La última gestación de la pareja, que no termina en alegría.

Durante este periodo extenso de que hablo, van apareciendo señales en el camino que van indicando la ruta y el posible destino, sin embargo, no siempre estamos disponibles para ver dichas señales. Verlas, implicaría tener el valor de verse a uno mismo y reconocer las propias limitaciones, y rara vez estamos dispuestos a admitir que nosotros fallamos en algo. “No fui yo, fuiste tú quien lo arruinó”. Sin embargo, como lo hablábamos en la sesión pasada, el tema de la pareja es también matemáticas: 50 % y 50 %.

El proceso transicional del divorcio debe ser visto como una etapa que demora años. Con todo y que nuestras relaciones líquidas y poco tolerantes la mayoría de las veces reclamen la inmediatez. A pesar de que en nuestra vanidad nos sentimos señores de las leyes, facultados para legislar sobre la intimidad y la dignidad del hombre, esa que está más adentro en nuestro interior que nosotros mismos. Aunque todo esté acomodado para que puedas llegar al registro civil a tramitar tu divorcio, como si se tratara de un autoservicio donde te entregan tu hamburguesa con carne de días en refrigeración… ¡El corazón del hombre se ríe de eso! No estamos hechos para lo efímero. El hombre tiene capacidad para la profundidad y para el amor, aunque reneguemos de eso.

Precisamente así es como empieza esta triste historia del divorcio. Negando que se lleva tiempo durmiendo en las cenizas de la llama del amor que un día avivó la relación. Esta fase comienza mucho antes de que el estrés precipitante surja y coloque al matrimonio en un estado de crisis. La negación de las dificultades se utiliza para mantener la relación, incluso cuando el otro miembro de la pareja ya no está en casa. Nos negamos a la ruptura. Algunas ocasiones es porque la herida narcisista no se tolera, algunas otras por la dependencia y la angustia ante la separación. Se echa mano de excusas, como los niños, el dinero, los gastos de la casa y se vive esa dinámica por tiempo indefinido. Solo usted sabe cuánto tiempo puede resistirlo. Y cuando por fin la separación definitiva sucede, llega y se hospeda la depresión. Es parte del proceso, pero no es la última parada en la estación. Es natural que después le sobrevengan episodios de enojo y ambivalencia. Por último, lo esperado sería reorientar el estilo de vida y la propia identidad, ahora como soltero. Usted decide si permite ser acompañado en las distintas estaciones de este viaje en tren que es la vida.

Desde luego que lo deseado no es la ruptura de la pareja. Y es una realidad. Dígame usted, ¿qué campesino siembra con la esperanza de que se pierda la cosecha?, ¿quién inicia la carrera esperando tropezar sobre la pista?, ¿qué arquitecto comienza el diseño de una casa, esperando que esta se derrumbe?, ¿quién perdería su tiempo tratando de resolver una paradoja matemática?

Desde luego, una pareja se busca con el deseo de permanecer, pero esto no siempre se logra. Si usted ya se encuentra en proceso de separación, o considera que es lo conviene a su salud y a la de la familia, le recomiendo andar este camino acompañado de un profesional de la salud mental que le permita sobrellevar de la mejor manera este proceso. Al respecto le hago una atenta invitación a la conferencia “La terapia psicoanalítica, un recurso para prevenir el divorcio”, impartida por Mtro. José Martínez Sánchez, el próximo martes 25/enero. Compartiré más información en mis redes sociales, @Psicologo Miguel Ángel Avilés. Hasta la semana que viene, paz y bien.