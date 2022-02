Sesión 28. ¿Llevar a mi hijo con el psicólogo?

audima

“Si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto… entonces trataríamos con más amor el alma de los niños”. Dada la situación medio ambiental actual y los cambios sociales de los últimos años, nos encontramos con factores que son origen de muchos problemas emocionales. Se trata de los cambios en los roles de las parejas actuales, el desempleo, la dificultad para obtener un buen salario, inseguridad, agresión intrafamiliar que se ha potenciado con la situación de confinamiento por pandemia.

Aspectos como estos que son mencionados repercuten de tal forma que producen conflictos sociales, familiares, de pareja y, sobre todo, en la crianza de los hijos. También el medio ambiente plantea a los padres la exigencia de nuevas adaptaciones, sobre todo emocionales. El tiempo que pasan las madres al cuidado de sus hijos dadas sus actividades profesionales y laborales se ve reducido y esto las lleva a realizar un esfuerzo extra por aprovechar el llamado “tiempo de calidad”. Ciertamente se necesita que el tiempo que se pasa con los hijos sea de calidad, pero no podemos negar que también se necesita tiempo de “estar-junto-con”. Como dice el verso de un poema de S. Juan de la Cruz: “mira que la dolencia de amor solo se cura con la presencia y la figura”.

En verdad que la empresa de la crianza de los hijos necesita de unos padres disponibles. En tiempo, energía, amor, salud, etc.

Hablemos también del padre, pilar básico para la estructuración mental sana de los niños. Para algunos hombres es complicado dedicar tiempo a su mujer y a sus hijos aunque cada vez hay más esfuerzos por parte de los papás para pasar tiempo con su familia y mayor disponibilidad para involucrarse en la crianza.

Los niños, que por definición nacen con la cualidad de ser libres, productivos, maduros, creativos y con valores espirituales, no reciben a veces la adecuada influencia de una educación ni materna ni paterna que les ayude a descubrir sus propias cualidades y habilidades para ser lo que ellos mismos están llamados a ser.

Los motivos por los que se lleva a un niño a consulta con un especialista de la salud mental son múltiples y muy variados. Por lo general son los padres quienes solicitan una evaluación para sus hijos porque identifican en él algo que consideran un síntoma anormal o porque alguna otra persona, por ejemplo, una maestra o una autoridad en la escuela, les señala que el pequeño tiene problemas.

Sin embargo, lo que puede tener valor de síntoma para los adultos no siempre lo tiene el niño. ¿Qué es lo normal?

Actualmente, el estudio de la psicología infantil normal es muy importante porque nos permite profundizar en el conocimiento psicológico del niño desde el nacimiento hasta el fin de la infancia. Este conocimiento es sumamente útil debido a que es en la mente infantil donde se construyen los cimientos de la personalidad adulta, como lo mencionaba al inicio.

Un niño normal no significa que no tenga que resolver tareas, que no deba hacer esfuerzos, que no haya de sufrir conflictos. Lo que quiero decir es que un niño normal sí realizará con esfuerzo sus tareas superará con eficiencia conflictos; de ahí se desprende su felicidad. Puede ser que en cada etapa de madurez se presenten algunos episodios que alarmen a los papás: algunas dudas con su desarrollo motriz, berrinches, el habla, pesadillas nocturnas, orinarse en la cama (enuresis), falla en el control de esfínteres, que rompa en llanto cuando los papás se alejan. En fin. Puede ser un gran número de causas y todas ellas pueden ser trabajadas a través del juego en psicoterapia. Hasta la semana que viene. Paz y bien.