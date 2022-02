Sesión 29. Psicoterapia psicoanalítica para mi hijo sordo

audima

Le saludo con gusto como cada jueves esperando encontrarle bien. En esta ocasión escribo estas líneas con la intención de dirigirme a los padres de familia que tienen un hijo sordo, sobre todo en el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna el pasado 21 de febrero. Este día fue declarado por la Unesco el 17 de febrero de 1999 y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la intención de promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo.

¿Y qué tiene que ver esto con la realidad de las familias que tienen un miembro sordo?, ¿se ha preguntado qué lengua habla su hijo sordo?, ¿cuál es su lengua materna?, ¿de qué idioma echa mano para comunicarse?

Como he dicho en otras sesiones donde me he referido a la situación de familias con hijos sordos, habría que ver cada caso desde su realidad, ya que cada familia ha respondido a la condición de sordera de su hijo de una manera distinta. Eso ha estado en función por supuesto de la manera como recibieron la noticia, de las condiciones en las que se encontraba el matrimonio al momento de saberlo, de los recursos económicos, legales o médicos de los que pudieron apoyarse. ¡En fin!, distintas circunstancias. Para el caso, algo que quiero mencionar es que, pasan los años y muchos padres no acaban de procesar el duelo de tener un hijo con discapacidad. Como lo he mencionado antes, la noticia viene a romper con el anhelo que en algún momento el padre pudo tener en torno al nacimiento de su hijo y lo que esperaba de él. Como se ha dicho, los hijos llegan a la vida de los padres a ocupar un lugar que en la fantasía ya se les ha concedido.

Muchos papás cuando hablan de sus hijos no suelen describirlos como sordos. Suelen decir: “es mi hijo, no escucha pero sí habla poquito”, “a mi hijo si le hablas cerquita te puede entender, porque te lee los labios”, “él no es como los demás, él se puede comunicar, es muy inteligente”. En fin, distintas expresiones, pero no siempre: “mi hijo es sordo”. Lo que sucede con esto es que los papás, al no dar el primer paso de la aceptación de tener un hijo sordo, difícilmente darán el segundo paso, que es el de asegurarse que su hijo tenga una lengua para comunicarse, con la cual pueda expresar su experiencia en cada etapa del desarrollo. Privarlo de una lengua con la cual pueda comunicarse tendrá repercusiones en su vida no solo académica y laboralmente hablando, que de pronto es algo que preocupa a los papás, sino también y muy importante, en su vida afectiva.

Distintas investigaciones nos muestran que la lengua de señas es la lengua natural de la persona sorda, un hecho lamentable es que lo sordos tienen acceso a ella en una etapa ya tardía. ¿Podemos imaginar lo que significa para una persona crecer privada de la posibilidad de tener una lengua que le permita expresar sus emociones, sus pensamientos o que le permita explicarse lo que sucede a su alrededor? ¡Qué situación tan más desdichada!

Papá y mamá, si usted tiene un hijo sordo, lo invitó a considerar lo que eso significa para usted no solamente en el discurso del amor incondicional que siente por él. Desde luego, es su hijo y podemos, en muchos casos, darlo por hecho.

Sin embargo, es importante también aceptar la dificultad que para un papá implica el esfuerzo de llevarlos a terapia de lenguaje, el esfuerzo de las clases extras, el esfuerzo de luchar con la ignorancia de los que a su alrededor señalan y critican porque no entienden al que es diferente. Y recorridas las etapas del duelo, llegar al momento de descubrir que su hijo sordo, ciertamente con barreras que lo van a tornar difícil, puede llegar a ser una persona feliz, saludable y realizada; y que en gran medida para alcanzar estos propósitos necesitará una lengua que le permita decir algo de sí. Algo distinto a lo que los demás quieren decir por ellos.

La falta de audición no agota lo que una persona es. Discapacidad no es la última palabra. Los sordos con sus manos tienen mucho que decirnos. ¿Estamos listos para ver?

Hasta la semana que viene. Paz y bien.