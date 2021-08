Sesión 3. Historia del desarrollo

Hola nuevamente, nos encontramos en esta tercera sesión. Recuerde que tenemos una cita cada jueves en este espacio de psicoterapia psicoanalítica. Quiero comenzar agradeciendo a quienes me escriben para compartirme sus comentarios, los leo siempre con atención, o a quienes me abordan para decírmelo personalmente, incluso en las salas de espera de los bancos. Se hace la espera más amena. Gracias a todos.

Para entrar en materia. Seguramente usted ha escuchado o leído que la depresión será la enfermedad del siglo XXl. Pues bien, esa es una pandemia que llegó primero, solo que no la habíamos advertido. Aunque era de esperarse, ya que ante la tristeza, los sinaloenses somos inmunes. Siempre andamos en “fierro por la costera”, “jalados”, “en la algarabía” ... Nótese el sarcasmo.

La semana pasada compartí que «Quien se encontraba mal emocionalmente antes de enfermarse en esta pandemia, no pudo recibir la enfermedad con un aparato psíquico fortalecido que hiciera frente al padecimiento. Quien se encontraba gozando de buena salud mental hasta antes de contraer la enfermedad, eventualmente tendría una mayor fortaleza psíquica y su sistema inmune estaría mejor protegido». ¿Qué significa entonces? Vivir “arremangados”, en la pura fiesta, no siempre es señal de alegría y de bienestar, no pasa nada si nos detenemos un poco en la vida y nos permitimos explorar cómo es que de verdad nos sentimos, hacer un inventario de vida, como le llaman en AA.

¿He llorado lo suficiente la muerte de mis seres queridos?, ¿he superado verdaderamente la separación con mi pareja?, ¿puedo vivir en abstinencia en el consumo de alcohol o drogas? No siempre nos hacemos este tipo de preguntas, no siempre vamos a la raíz de los problemas. Salir de viaje o realizar alguna compra puede ser que nos dé un momento de felicidad, pero no resuelve.

Cada kilo de sobrepeso cuenta una historia que necesita ser descargada, un descontrol con la diabetes es la cara dulce de un dolor amargo que está afectando en la vida, la alteración en la presión, ya sea que suba o que baje, es un carrusel de emociones que no se ha permitido hablar con un profesional que le acompañe. ¿Y qué nos dicen ahora las autoridades de salud? Que las personas con problemas de sobrepeso, diabetes, etc., deben de tener mayores cuidados con esta pandemia. Es que debemos cuestionarnos si nuestro estilo de vida de verdad nos prepara para el futuro, si de verdad nos asegura una óptima calidad de vida; o lo contrario, nos va quitando la vida, pero en abonos chiquitos. Esta pandemia a muchas personas las encontró deprimidas, las veíamos aparentemente bien, pero en algunos casos, la enfermedad de covid–19 fue el pasaporte, la oportunidad para despedirse de aquello que dolía. Y es que las causas de nuestro malestar deben ser buscadas profundamente, anotemos en algún cuaderno o en una nota en el celular para tenerlo a la mano: La conducta es multideterminada, tiene motivaciones inconscientes y se repite.

¿Cómo podemos estar nosotros mejor preparados? Mi primera recomendación será, por supuesto, incluir un proceso de psicoterapia en la canasta básica, y psicoterapia psicoanalítica. Es probable que mis colegas de otros enfoques critiquen este comentario, pero no pretendo en manera alguna devaluar otras opciones. Lo que yo propongo es aventurarse en una investigación del inconsciente, de las causas profundas, de aquello que originó el síntoma. Es verdad que nos gustan las soluciones rápidas: ¡Necesito que me digas en cuánto tiempo me voy a curar!, decía una paciente en una sesión. ¡Vaya!, pero si te ha llevado años enfermar, ¿cómo esperas que en una sesión de 45 minutos se logre exorcizar un padecimiento con un entramado de años vida? Ciertamente desde la primera sesión de psicoterapia, una persona puede comenzar a experimentar un cambio, simplemente en relacionarse por primera vez con alguien que le escuchó pacientemente y sin juzgarle, con una mirada quieta y atenta. Infancia es destino, pero siempre hay oportunidad de reparar. Infancia es destino porque los primeros años de vida de toda persona, los primerísimos años, matizan posteriormente los acontecimientos de la vida adulta, de tal manera que ya de grandes, no siempre recordamos lo que vivimos de niños y por tanto se nos dificulta narrar dichos acontecimientos, en cambio, se da un trámite en el aparato psíquico y dichos recuerdos se actúan, se expresan a través de conductas en la vida adulta. De esas veces en las que decimos que tal o cual persona “no tiene talento”. Adultos berrinchudos; adultos con poca tolerancia a la frustración, es decir, lo quiere todo ya, rápido; adultos infantiles… etc. ¿Le gustaría comenzar con este turismo interior? No se pierda la columna de la semana próxima siempre es emocionante conocerse a profundidad. Le invito a seguirme en redes sociales. Paz y bien.