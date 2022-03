Sesión 30. Terapia de juego

audima

Hemos abordado ya en sesión anterior el tema de la atención psicoterapéutica con pacientitos, como solemos llamarles con ternura. Me refiero a la atención psicoterapéutica infantil.

En la clínica con niños, el vehículo a través del cual trabajamos con ellos, es el juego. Y usted podría preguntarse, ¿pero qué problemas podría llegar a tener un niño?

No es un asunto sencillo juzgar cuál es el momento apropiado para llevar a un niño a terapia. Como lo mencionábamos también en una sesión anterior, las escuelas son a menudo las primeras en notar alguna situación en el niño que requiere ser atendida y, sin embargo, no siempre la atención psicoterapéutica es la primera opción.

En algunos casos, también los papás tendrán alguna resistencia a que sus hijos sean atendidos por un psicólogo. Papá, mamá, tenga la seguridad de que el papel de un psicólogo no será en ningún momento reprocharles alguna falla en la crianza, señalar, juzgar o criticar. De ninguna manera, se trata de un acompañamiento profesional y especializado que viene a coadyuvar con la resolución de alguna problemática particular. Puede ser que piensen que son ustedes quienes necesitan ayuda. Esto no siempre es fácil de encarar, sin embargo, sepan que en todo momento el papel del profesional de la salud mental es acompañarlos; sumarse a la salud de la familia.

El juego podría llegar a considerarse como una actividad banal, una manera como los niños se entretienen y pasan el tiempo y no considerar que entre muchas cosas, el juego es una herramienta. Una herramienta utilizada por el profesional de la salud mental para acompañar el trabajo con los pacientitos.

Podría considerarse que el juego no es más que la reproducción de una situación vivida por el niño, alguna calca de su cotidianidad, ¡de ninguna manera!

En el juego está puesta la subjetividad del niño. En el juego algo se soluciona. El niño, al jugar, vence realidades dolorosas y domina los contenido de sus miedos originados en las pulsiones proyectándolos al exterior en los juguetes. Se convierte en su oportunidad para poner afuera algo que en su mundo interno está generando un conflicto.

Melanie Klein nos dice que el niño que juega se reprime menos que aquel que tiene dificultades para simbolizar sus conflictos por medio de la actividad lúdica. El juego revela la actitud del niño hacia la realidad.

Si un niño puede reparar en el juego alguna situación que le resulte dolorosa, no será tan necesario sintomatizar. Jugar para no enfermarse.

El juego en el niño es equivalente al acto en el adulto. El niño juega, el adulto actúa. El juego es una actividad placentera que suele ser buscada por el niño con ese fin, para experimentar placer. Un adulto que no jugó, difícilmente se permitirá disfrutar de su experiencia adulta.

No pretendo hacer una reducción en esto, sin embargo, es una realidad que cuando un adulto enferma, acaso fue por no poder haber podido llevar a cabo un acto. El síntoma toma el lugar que el acto todavía no puede tener. El adulto prescindirá entonces de un trabajo analítico que le permita expresar esa emoción que no fue tramitada. El niño hará lo propio a través del juego.

En el caso de los pacientitos, si llegase a aparecer un síntoma, la manera como lo trabajaríamos, será jugando.

Donde hay un síntoma, el juego no ha sido posible; si esa perturbación en el jugar es tramitada, se esperaría que el síntoma desapareciera.

A manera de conclusión. En muchos casos, los niños están capacitados para amar, aprender, desarrollarse; llorar, enfurecerse. Vivir la vida a plenitud. Lo que ellos necesitan algunas veces es un espacio para jugarlo. Ese espacio puede ser la terapia de juego. Hasta la semana próxima. Paz y bien.