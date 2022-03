Sesión 31. ¡Qué!, ¿vamos a ser papás?

audima

Desde el momento de la concepción, el ser humano tiene derecho intrínseco a ser amado y a ser libre. El día de hoy, para tratar esta columna, compartiré con ustedes algunos elementos retomados de un libro que pueden encontrar como, Problemas emocionales en los niños: cómo resolverlos. Guía para los padres. Específicamente de un texto escrito por Dr. José de Jesús González Núñez.

El niño está en el deseo de los padres mucho antes de que el gameto masculino y femenino se unan en el vientre de la mujer. Y este deseo puede ser tanto consciente como inconsciente.

En todo caso, desde la preconcepción del hijo, los padres llegan a experimentarse, en muchos casos, ambivalentes hacia este nuevo ser. Por ambivalencia nos referimos al estado de ánimo en el que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos. Esta ambivalencia se muestra en las dudas que todo padre se plantea. Si desean un niño o una niña; si le podrán dar la felicidad que este merece; la educación que se espera, etcétera.

Otra cosa que suele preocupar a los padres es el ambiente social que se vive actualmente y muchos de ellos, en ocasiones, comentan que no están las condiciones para traer más niños al mundo.

Cuando el bebé nace, a pesar de todas las alegrías que este trae consigo en muchos casos, también inconscientemente los padres no pueden negar que hay situaciones que quisieran que fueran de otra manera. Quizá las actitudes o comportamientos del niño, o sus capacidades o destrezas. En muchas ocasiones, la realidad del niño no responde a las necesidades narcisistas de los padres.

Desde su nacimiento, el niño va tomando su lugar en el proceso de existencia y crecimiento biológico, así como en su aceptación psicológica, social e interpersonal de parte de los padres, de la familia y de su entorno. Un niño que no se siente amado, aceptado, protegido, por sus padres, crecerá con limitaciones y problemáticas emocionales.

Para la psicología en general, para el psicoanálisis en especial, el ser humano es un ser individual, bio, psico, social, interpersonal, integral y espiritual. Desde el momento de su concepción y en el momento mismo del nacimiento, el niño ya tiene en potencia todo lo que llegará a ser.

El pequeño, apenas y comienza a vivir, ya cuenta con una herencia biológica a través de los genes de los padres, recibirá una herencia psicológica transmitida por estos, y también de una carga sociocultural de parte del medio en el que esté inserto.

El proceso de crecimiento del niño debe ir acompañado, se esperaría, de aceptación y amor de sus progenitores. Esta tarea de los padres hará que este proceso llegue a la consolidación de una personalidad más sana en el niño.

Para que esta meta de constitución de una personalidad saludable llegue a ser alcanzada, los padres también deberán interesarse en trabajar en sus ambivalencias hacia el hijo y estar disponibles de una manera generosa, amorosa, y desinteresada para la crianza. Tarea que no es nada fácil. Podemos entenderlo. Sin embargo, en la medida que se toma conciencia de lo crucial que es la disponibilidad del hombre y de la mujer para la paternidad y la maternidad, podemos encontrar un camino seguro para la salud mental que impacte a escala mayor en una sociedad más integrada, pacífica y saludable.

Cuando la ambivalencia de los padres no es atendida y resuelta, esto puede llegar a desencadenar problemas dentro del seno de la familia, que sabemos todos, es un problema social que nos aqueja actualmente.

En conclusión, podemos señalar que llegar a ser padre y llegar a ser madre es un proceso que no se da solo por el hecho de ser hombre o de ser mujer, sino que es una situación que se alcanza en el mismo proceso de desarrollo psicosexual de la persona, y que el deseo de convertirse en padre o madre no solamente es consciente sino también inconsciente, y que este se torna ambivalente. La tarea de los padres consistirá en reducir esa ambivalencia, y atenderla para que, a lo largo del proceso del desarrollo del niño, influya lo menos que se pueda de forma negativa en la búsqueda de formar a una persona sana e integrada: bio, psicosocial, interpersonal, integral y espiritualmente. No solo hay que tomar complejo B y ácido fólico antes del embarazo. También conviene una dosis de psicoterapia y psicoterapia psicoanalítica como preparación al embarazo.

Hasta la semana que viene. Paz y bien.