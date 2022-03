Sesión 31. Terapia de juego, la necesidad de los padres y la necesidad de sus hijos

audima

Como hemos mencionado en sesiones anteriores. ¿En qué momento decide el niño acudir a psicoterapia de juego? Cuando los padres o algún adulto cercano a él lo refieren con el analista.

Ricardo Rodríguez Ponte, psicoanalista argentino, comenta que, “cuando se habla ante un analista, aunque no sea por el propio análisis, aunque se vaya a la entrevista por causa del hijo; se habla desde el lugar de hijo. Los padres hablan de su hijo, pero hablan en realidad de ellos”.

En muchas ocasiones es frecuente en el trabajo con niños o adolescentes, que, al llegar el chico a la sesión, le acompañe un mensaje del padre o de la madre diciendo algo como: “se lo encargo doctor, porque en la semana se ha portado muy mal. Lo reportaron en la escuela por no entregar tareas”. “Le encargo mucho a mijo, en la guardería le pusieron reporte. Dígale que no debe morder a sus compañeritos”. “Ahí le encargo que me eche la mano y trabaje con él, que debe hacerme caso cuando le hablo”. En fin. Palabras más o palabras menos.

Pero entonces nos preguntamos, ¿la necesidad de los padres es la necesidad de los hijos? Porque luego sobreviene otra cuestión. ¿Con quién tiene compromiso el analista, con los padres que paga el tratamiento o con el paciente que está trabajando dentro del consultorio? Este debate lo podemos rastrear incluso en la historia misma del psicoanálisis infantil con Melanie Klein y Ana Freud en su debate sobre analizar vs. educar y el papel de los padres en el proceso del análisis infantil.

Lo cierto es que, al entrar en el análisis, el tema del juego, o bien, del discurso del adolescente, no siempre será una continuidad de lo hablado previamente con los padres, o en la sala; recepción, o en el teléfono.

El chicho trae su propia necesidad a trabajar y debemos respetar ese proceso. El paciente es el niño, es el adolescente. Al mismo tiempo que debemos de involucrar a los padres en el tratamiento y favorecer la alianza con ellos. Con esa intención hay sesiones periódicas donde, a manera de devolución, el analista puede dar a los padres información en torno al curso del tratamiento. Dar algunas indicaciones incluso. Esto sin perder de vista su compromiso ético de guardar la confidencialidad de su pacientito, en el caso de los niños. De su paciente, en el caso de los adolescentes.

La necesidad de los padres no siempre es la misma a la de los hijos, pero, aunque parecen discrepar, en realidad terminan encontrándose en otros puntos, en otras aristas, que finalmente son las que sostienen el complejo entramado de la relación familiar.

El padre solamente muestra el dedo al analista cuando le habla de sus preocupaciones en torno al chico, creyendo que eso basta para la resolución del conflicto; sin advertir que, el analista, incluso antes de que se le mencionara, ya había tomado toda la mano.

Hasta la semana que próxima. Paz y bien.