Sesión 33. Y ahora, ¿preparados para ser padres?

Los cambios sociales repercuten en la persona, en su individualidad y en sus proyectos. Por su puesto que también en el tema de los hijos. Hasta hace unas décadas había una cierta edad en la que se esperaba que un hombre y una mujer estuvieran ya casados. Y estando ya en matrimonio, un cierto momento para la llegada de los hijos. Muchos hijos.

Sin embargo, como veíamos la semana pasada, esta llegada de los hijos no surge de una manera mecánica y automática. Alguien podría decir: “Bueno, solo basta con que la pareja haga la tarea”. Pero como psicoterapeutas, vemos que eso no basta.

Es evidente que existen deseos inconscientes que pueden ser responsables tanto de una concepción imprevista; lo mismo de una imposibilidad para concebir. En el primero de los casos, podríamos preguntarnos cómo es que, si la persona decía que no quería tener un hijo aún, no se cuidó. O por qué hay parejas que no dejan de tener hijos, a pesar de las quejas y malestares que dicen que les provoca una familia numerosa. En el segundo de los casos pareciera que los esposos que más lo intentan y que, según el parecer de quienes son cercanos a ellos merecen la recompensa de un hijo, son los más desfavorecidos.

Pues bien. Hay que decir que, de alguna u otra forma, la mujer embarazada y su pareja, desean tener un hijo. Aun cuando lleguen a decir que no lo quieren. Si ese deseo no era de ellos, entonces proviene de alguien más. Pero no debemos perder de vista que, antes del hijo, siempre hay un deseo de por medio que hace que ese niño o niña viva desde el momento de su concepción. Porque, como dijimos anteriormente, incluso si el deseo fuera otro, ni siquiera habría concepción. Así es el inconsciente.

Un tratamiento psicoanalítico podría conducirnos por los recovecos y entramados de tal deseo, si tan solo como sociedad buscáramos conocernos más profundamente a nosotros mismos.

De fuera, hay también otros ideales sociales que en algunos casos nos son impuestos. Otros más, son por convicción: El desarrollo profesional de la mujer, enormes presiones laborales, temor al desempleo, salarios bajos, formación académica de los conyugues, etc. ¿Y en qué momento se está preparado para ser padre o madre?

Tanto la función paterna y la función materna podría ser considerada con un fruto a cosechar. Se da como un proceso complejo y ambivalente que se construye a lo largo del tiempo y que hunde sus raíces en nuestros primeros vínculos amorosos infantiles, de ahí extrae su savia, y por supuesto, pasa por el tallo de la adolescencia y la juventud. El deseo de hijo que tiene cada uno de los integrantes de la pareja, y las expectativas que cada uno tiene no necesariamente son las mismas. La pareja debe dialogarlo, y encontrar un punto común. Hablar, hablar de su deseo. Y una vez más, hablarlo. La historia infantil de cada uno configurará, enriquecerá, o perturbará dicho proyecto.

Los jóvenes con una vida sexual activa. Dicen no estar preparados para un hijo, y sin embargo asumen conductas donde actúan el deseo, y con el tiempo les llega la noticia como si fuera algo ajeno que llega desde fuera como una imposición, cuando se trata una causalidad. Y sus papás, guardianes de la sexualidad de sus hijos, ¿qué tanto con sus actitudes también se coluden con el deseo de un hijo?

Vuelvo al punto anterior y concluyo con esto. Un proceso de psicoterapia y psicoterapia psicoanalítica nos puede llevar de la mano a encontrarnos con nosotros mismos. Con esta parte que ya nos decía Freud: “En todo ser humano hay deseos que no querría comunicar a otros, y deseos que no quiere confesarse a sí mismo”.

Como me comentó una colega mientras preparaba esta columna. Nunca se está preparado para llegar a ser padre o madre. Pero, volviendo a la analogía del fruto, simplemente llega un momento en el que se madura y se está listo para la cosecha. Aunque no todos.

Saludos. Hasta la semana que viene. Paz y bien †