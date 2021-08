Sesión 4. El inicio de la relación de objeto

Hola de nuevo, nos encontramos ahora como lo hemos venido haciendo los días jueves. La semana pasada compartía, que son los primeros años de vida de las personas los que más tarde en la vida adulta matizan las emociones, las relaciones de amistad, amorosas, laborales, etc.

Hoy comienzo hablando de esto que en teoría psicoanalítica llamamos -relaciones de objeto. Sin hablar todavía de autores o de corrientes teóricas, me voy a permitir por ahora, solo mencionar que nos estaremos refiriendo al modo como nos relacionamos con el mundo; interno y externo. Cuando nacemos vamos teniendo un proceso de desarrollo en muchos sentidos, en ocasiones el que notamos más fácilmente es el biológico y nos alegramos cuando el bebé por fin abre los ojos, todos queremos adivinar qué color de ojos tiene, y si son los de la mamá o los del papá, posterior a ello se van dando más cambios: el bebé sostiene la cabeza, se sienta con respaldo, se sienta solo, se gira solo. Usted que me lee y es papá, mamá, o ha tenido la responsabilidad de cuidar una criatura, ¿recuerda cuando se le cayó de la cama por primera vez? ¡Qué difícil! En algunos casos las cosas han terminado mal; o eso ha sido motivo de discusión fuerte en la pareja (angustia mucho la maternidad-paternidad, después de todo, los papás también van madurando junto con el bebé en el proceso) y en algunos otros casos, la anécdota queda solo como chascarrillo en la familia. “De seguro te caíste de chiquito”, decimos.

Continúo con el proceso de madurez. Este proceso de madurez física va acompañado de un proceso de madurez psíquica, el bebé al nacer se relaciona con su madre, con una parte de ella primero, su pecho que la alimenta. Las mismas mamás suelen decirlo cuando escuchan llorar al bebé: “es que ya quiere la teta”. Pues bien, esas experiencias tempranas de amor y de cuidado van siendo internalizadas poco a poco por el bebé, es decir, las va guarda dentro de sí (digámoslo sencillamente, aunque el proceso sea más complejo), primero el bebé registra la teta que lo alimenta (una parcialidad de la madre), y poco a poco la madre en su totalidad. Pero la experiencia de amor y de relación poco a poco se abre a más personas en el mundo del bebé: el padre, los hermanos, los abuelos (a quienes aprovecho para felicitar por su día este próximo 28. Muchos de ellos juegan un papel muy importante en la crianza de los hijos, muchas gracias por su presencia amorosa, y por sus correcciones, elevo también una plegaria por quienes ya no están).

Pues bien, si la madre no posee conflictos psicológicos significativos responderá a su hijo de una forma razonablemente saludable, ¿qué quiero decir? Que una madre necesita estar bien emocionalmente para poder hacerse cargo de su hijo, para ayudar al niño a integrase y a relacionarse poco a poco con la realidad, pero si la madre no goza de buena salud emocional transmitirá al niño sus conflictos psicológicos.

Parece que esto que digo ya está muy pasado de moda, la gente espera algo más que solo escuchar que sus problemas vienen desde la niñez y que tienen que ver con mamá o papá, pero pues, es así. Desde luego que no es solo eso, tienen una gran importancia factores biológicos y sociales, pero no pretendo ser injusto con papá o mamá, los padres pueden verse en situaciones difíciles en la vida, en muy diversas circunstancias y sin embargo, ser muy buenos padres.

Cuando los papás acuden a consulta para pedir la atención de su hijo, sea niño o adolescente, suelen recurrir siempre a la pregunta: ¿qué hicimos mal? Muchas veces se niegan a aceptar ayuda profesional, porque piensan que se les va a juzgar, que no han sabido ser buenos padres. No es así. Un proceso psicoterapéutico tendría que estar orientado a servir de guía y de apoyo al niño o adolescente, pero también a los padres. En la medida que los padres logran establecer relaciones perdurables con el niño lo motivan y le dan sentido a sus metas y formas de conducirse.

Yo suelo poner este ejemplo a mis pacientes: Es como cuando tu papá te enseñó a andar en bicicleta, te sujetaba del asiento y sostenía la bicicleta para que te subieras, y después te impulsaba a andar mientras te decía “no mires atrás, yo te sostengo (holding), no mires atrás, sigue” y tú pedaleabas, seguro de que te sostenían (holding), hasta que de pronto notabas que no era así, ya ibas pedaleando solo. Internalizaste este cuidado, esta seguridad, este acompañamiento de un papá protector.

Y bueno, sé que este ejemplo no puede aplicar a todos, pero ánimo, nunca es tarde para aprender a andar en bicicleta y un terapeuta puede ser quien te sostenga (holding) para que comiences a ponerte en movimiento, no lo verás mientras avanzas, pero estará sosteniéndote detrás hasta que hayas internalizado su acompañamiento psicoterapéutico y puedas avanzar solo. Nos vemos el próximo jueves, no te olvides de seguirme en redes sociales. Paz y bien.