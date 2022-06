Sesión 40. El corazón del hombre

El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, nos dejó dicho que en todo ser humano hay deseos que no quiere comunicar a nadie, y deseos que no quiere confesarse a sí mismo. En esta ocasión quisiera detenerme en los afectos que proceden del corazón del hombre. Por supuesto que ahora sabemos que el corazón no es un órgano del cual proceden los sentimientos, sin embargo, desde hace tiempo se le han atribuido a este ingrato y necio compañero de vida tales facultades.

Nuestras vidas están orientadas hacia un doble fin: lograr los medios que nos aseguren la existencia y extraer placer de ella. Los videos motivacionales o las modas en superación personal nos dicen que debemos buscar ser felices, que para ello hemos nacido (el Ello no siempre está de acuerdo). Esto no es una tarea fácil, ya que la vida no es lineal, y en el trayecto experimentamos emociones profundas que no siempre nos inclinan la balanza del lado de la felicidad. Pero, ¿acaso la felicidad es una meta que debemos esforzarnos por alcanzar? Y, una vez logrado el objetivo, ¿se trata acaso de un lugar estático al que debemos llegar?

Pensamos que en nuestra vida las emociones son positivas o negativas y que unas deben de excluir a las otras. Es decir, el amor debe vencer al odio, la gratitud a la envidia, el placer al displacer, etc. Lo cierto es que todos estos aspectos se encuentran presentes en la vida desde el nacimiento y hasta la muerte, y la vida consiste en integrar estos aspectos. En el camino vamos buscando formas para defendernos contra esas “fuerzas peligrosas” y adaptarnos mejor al medio. Aspectos como el mal genio, el egoísmo, la falta de buenos modales, la brutalidad al conducir, el típico “quítate a la #&!”, de los sinaloenses, en fin, nos provocan sinsabores en la vida diaria. Aspectos que provienen de sentimientos que no precisamente son de la lista de los (+), y debemos dedicarles, en muchas ocasiones, parte de nuestro tiempo y energía para superar y mitigar las consecuencias que tales actitudes nos provocan. Ya sean propias o ajenas. Y no es verdad que simplemente podamos dar vuelta a la página y seguir como si nada simplemente siendo positivo.

El inconsciente se ríe de eso porque no podemos negarnos a nosotros mismos las ganas que llegamos a experimentar de golpear a alguien, de gritarle, de aventarle el carro, de hacerle algo al perro del vecino (me refiero a la mascota), y todo esto forma parte de nosotros. Sería muy desgastante pretender negarlo, o mirar hacia otro lado pretendiendo que tan solo con eso aquellos deseos desaparezcan. Pues no, no desaparecen solo siendo positivo y fluyendo con el universo. Hay que analizarse. Ser honesto consigo mismo es el mejor esfuerzo que un ser humano puede realizar, nos dirá nuevamente el padre del psicoanálisis, pero no nos hace mal contar con un analista formado en la materia que nos conduzca en esa búsqueda de la verdad de nosotros mismos.

Quisiera concluir recurriendo a Hartmann, quien nos dice que una persona sana debe ser capaz de sufrir y sentirse deprimida. Una dosis limitada de sufrimiento forma parte integrante de la salud. Los conflictos típicos forman parte del desarrollo “normal”. La salud incluye reacciones patológicas como medio para alcanzarla. Así que no tengamos miedo de admitir los sentimientos desagradables que eventualmente podemos llegar a experimentar en la vida. Dicen algo de nosotros, resuenan en nuestra historia de vida y pueden convertirse en interesante material de análisis.

Continuaremos el próximo jueves dilucidando esta temática. Amor y odio confluyen en el corazón del hombre. ¡Paz y bien!