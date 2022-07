Sesión 44. La dependencia hacia otras personas y su terrible sensación

Es muy socorrido en los tipos de parejas actuales, el concepto “dependencia”, “codependencia”. Pareciera que, de lo que se rehúye es del peligro de necesitar demasiado a alguien como para ya no poder valerse por uno mismo. Se ha sobre exaltado el individualismo, vendido como una oportunidad de superación y como un espacio de realización donde se pueden alcanzar todas las metas personales, sin el penoso lastre de otro que nos esté deteniendo. Oh, lamentable desilusión cuando se activa la inquietud de este aspecto tan humano, como es la compañía de otro. A estas alturas de la evolución de la pandemia, algo que socialmente hemos podido aprender, es la estrecha relación que guardamos las personas entre nosotros y la manera como dependemos de las fuerzas y embates de la naturaleza.

La dependencia asusta porque suele percibirse como el peligro de sufrir privaciones de algo que consideramos nuestro, que nos pertenece. El aspecto económico y la realización personal nos pueden permitir experimentar una gran proporción de aparente libertad y un amplio abanico de posibilidades para satisfacer las propias necesidades, sin embargo, como lo mencioné, situaciones como la pandemia, entre otros aspectos socioeconómicos actuales, nos ponen de frente, con disgusto o resentimiento, ante el deseo irrealizable de autosuficiencia individual, privados del placer que representa la ilusión de independencia.

Lo más interesante en todo esto, es la soltura con la que los psicólogos, o terapeutas, o profesionales de la salud, llevados por esta falacia, sugerimos con soltura: ¡déjalo (a)!, ¡sepárate! Y no alcanzamos a comprender la importancia de la preservación del objeto. Como una especie de moda, socialmente se nos invita a restringir y a desafiar la fuerza del amor en las relaciones eróticas: “Sí, tengo mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda”. Es decir, puedo entregarme a la satisfacción personal de mis necesidades, pero no quedarme en un lugar del que deba depender. Y sin pretender hacer una defensa del matrimonio, que podría ser tema para otra ocasión, el asunto es el temor a reconocer sentimientos de amor. Reconocerlos y disfrutarlos. Hacia los compañeros de trabajo, amigos, familiares, qué decir de ese casi algo del que esperamos siempre recibir un mensaje.

Para ir cerrando. Nuestra dependencia de los demás es una condición manifiesta de la vida en todos sus aspectos: autopreservación, sexualidad o búsqueda de placer. Ello implica en cierto grado, la necesidad de compartir, de esperar, de ceder. Esta condición, si bien incrementa la seguridad colectiva, puede restringir la seguridad individual. De allí que estas relaciones, por su carácter de dependencia, tiendan a despertar por sí mismas, resistencias y sentimientos agresivos.

Continuaremos la semana próxima con el desarrollo de este tema. Usted y yo tenemos una relación de dependencia. Yo escribo los miércoles por la mañana, y usted me lee los jueves, cada semana, y en lo personal, experimento placer en ello. Hasta la semana que viene. Paz y bien. †