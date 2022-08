Sesión 45. Ansiedad ante la dependencia

Le saludo con gusto, como cada jueves, aunque en esta ocasión con una noticia que me provoca alegría. El día de mañana, 5 de agosto, estaremos cumpliendo un año de estar escribiendo en este espacio, pues fue justo hace un año cuando compartía para ustedes mi primera columna que titulé: “Bienvenido(a) a este espacio de psicoterapia psicoanalítica”. Han sucedido muchas cosas en estos 12 meses, me alegro de seguirme encontrando con usted cada semana y le agradezco por sus cariños expresados en mensajes y comentarios que, téngalo por seguro, son correspondidos.

Para entrar en materia, quiero decir una palabra: ansiedad. Un motivo de consulta muy frecuente, y que tiene distintas expresiones y causas.

La investigación psicoanalítica permite determinar que la ansiedad ante la dependencia parte de innumerables situaciones presentes desde las primeras etapas de nuestra vida, incluso desde que éramos niños de pecho. ¿Alguna vez se ha permitido contemplar a un bebé mientras se alimenta del pecho de la madre?, ¿qué le preocupa? Él depende totalmente de ella, -la-necesita-para-poder-vivir- (¿cuántas veces no hemos escuchado o dicho esta frase en relaciones amorosas?). Pero el bebé no se percata de esta dependencia.

De hecho, para este momento de la vida, el bebé no reconoce otra existencia que la suya, ya que vive al pecho materno como una parte de sí mismo y ni siquiera es consciente hasta este momento de la existencia de la totalidad de la madre, ya que el bebé deberá ir haciendo un trabajo de estructuración psíquica que lo lleve a integrar estos elementos en uno solo (pezón, pecho, las manos que lo acarician, el rostro que lo ve amorosamente, etc.) y después diferenciarlos de sí mismo (yo soy yo, tú no eres yo).

Me estoy refiriendo a épocas muy tempranas entre el primer y tercer mes de nacido, y subsecuentes. El bebé, pues, quiere el pecho por el placer que le provoca succionarlo, y porque calma su hambre haciendo que desaparezcan sentimientos y sensaciones displacenteras y hostiles. ¿Y cuando no se cumplen dichas expectativas o anhelos? Es entonces, cuando en cierta medida, el niño toma conciencia de su dependencia y descubre que no puede satisfacer por sí mismo todas sus necesidades. Esta ilusión de omnipotencia se ve confrontada y entonces llora y grita. Se torna agresivo. Como dijimos, hasta este momento el bebé no distingue entre Yo – no Yo, y sus emociones son su mundo para él. De allí que, al sentir hambre, frío o soledad, deduzca que en el mundo ya no hay leche y entonces las cosas placenteras de la vida se han desvanecido. Esta situación por la que todos pasamos siendo bebés, aunque ya no nos acordemos, tiene consecuencias en la vida adulta, ya que comienzan a registrarse desde aquella época, las primeras experiencias de algo similar a la muerte, la carencia, la privación; una abrumadora pérdida de algo en uno mismo o alrededor.

Estas experiencias frustrantes tempranas nos abren la puerta al conocimiento del amor (en forma de deseo), y al mismo tiempo, al reconocimiento de la dependencia (en forma de necesidad). Desde luego que, como decía una maestra en clase, “una golondrina no hace verano”. Se van dando en la vida del infante distintas frustraciones o satisfacciones a sus deseos, que le van permitiendo internalizar la experiencia de un mundo con tales características.

Según como se haya vivido la relación con ese pecho que nos amamantó. Pecho bueno, en la medida que nos satisface; pecho malo, en la medida que nos frustra. Al final, sin dejar de ser el mismo pecho. Y estas experiencias tempranas, olvidadas y alojadas en el inconsciente, se hacen presentes en nuestras relaciones amorosas adultas. ¿De qué manera? Lo veremos en otro momento, ya que las condiciones de este texto no permiten por ahora poder continuar, así que frustraré su deseo de seguir amamantándose de esta lectura con la promesa de seguir conversando este tema en las semanas siguientes. Lactando psicoanalíticamente. Paz y bien †