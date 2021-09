Sesión 6. Envidia en la familia

La envidia es un sentimiento inconsciente que está presente en todas las personas. Hay quienes pueden jactase de no serlo, o hay quienes quizá se reconozcan envidiosos, pero afirmen que al menos la suya es “envidia de la buena”. ¿Sabe algo? No existe envidia de la buena. La envidia es un sentimiento que nace en la persona al reconocer en propiedad del otro algo que ella misma no posee. Este algo que el otro tiene no necesariamente puede ser material. En efecto, también se pueden envidiar aspectos de la personalidad del otro. En estos casos el sentimiento de la envidia nace porque, quien la siente no tolera que el otro tenga algo que en sí mismo carece. El envidioso no tolera que el otro le muestre lo que le falta. ¡Vaya herida narcisista!

Una persona envidiosa querrá aquello que el otro posee, o dicho en el tenor de la idea anterior, no tolerará que el otro le haya mostrado lo que le falta, no tolerará sentirse incompleto y buscará entonces aquello que es objeto de su envidia, pero, ¿adivine para qué?, ¿para poseerlo y que entonces a él ya no le falte nada?, ¿para quedar completo?, ¡de ninguna manera! Al envidioso solamente le interesa que el otro no lo tenga, busca verlo despojado y ese es su goce: ver que el otro ya no tiene aquello que le envidia. ¿Le parece que hay envidia de la buena?

La envidia es un sentimiento primitivo e inconsciente presente en el ser humano, y aunque mi propósito el día de hoy es mostrarla en el contexto familiar, lo cierto es que puede encontrarse en otros ámbitos de la vida del hombre, y es natural, toda vez que la familia es el primer lugar donde la persona desarrolla su capacidad de amar y de entrar en relación, y son esos moldes los que posteriormente se repetirán en las relaciones interpersonales que se establezcan en nuestro trabajo, escuela, vecinos, amigos, parejas, etc. ¡Protejamos la familia!

Continúo. Una lectora se comunicó conmigo a través de Twitter y me respondió sobre lo que escribí en la columna de la semana pasada: “[…] y respecto a si hay hijos predilectos, yo creo que todos de alguna manera lo son. No es verdad que se quieren igual, se aman con equidad”. Termina su comentario.

Cada hijo en la vida de la pareja nace en un contexto o situación muy particular de la vida de los padres. En definitiva, la experiencia del primogénito no será la misma que la experiencia del tercero de los hijos. No será lo mismo si el hijo fue planeado o no, ¡qué decir si este fue deseado!

La capacidad de la madre para el maternaje y la disposición del padre para contener a la madre y acompañarla en este proceso; la situación que guardaba la pareja en el momento del embarazo; aspectos afectivos, sociales, económicos; si el bebé resultó ser del sexo que se esperaba y de las expectativas que los padres depositaron en el bebé incluso desde que se hablaba del deseo de concebir (como dije, si es que hubo una planeación), todo esto está presente en la experiencia de amor de los padres hacía sus hijos. A esto me refiero cuando digo que no se les quiere igual.

En algunas ocasiones, los hijos son el escenario de la contienda y las discusiones de la pareja, son quienes guardan el secreto de la infidelidad de alguno de los padres, se vuelven el depósito de las frustraciones de aquellos… Suele pasar también que son los mismos padres quienes promueven inconscientemente la rivalidad entre sus hijos. A la larga, lo que esto provoca es que los hermanos se reprochen lo que a su parecer un padre daba a uno y negaba al otro, ¿conoce la historia de Caín y Abel? Búsquela en libro del Génesis de su Biblia. Mes de la palabra.

Todo lo anterior lo digo sin perder de vista que la persona puede llegar a crecer solo con una percepción distorsionada de lo que sus padres no le dieron, o de lo que le faltó durante su crecimiento y que no alcance a percibir aquello que sí se le dio, que pudo haber sido poco, pero al menos hubo. Todo esto se hace presente en el momento de la muerte de los padres, además de lo ya socialmente conocido como propio de los funerales. Dejar un testamento, es un motivo menos de discusión en la familia.

El trabajo psicoterapéutico debería de ayudar a rescatar los objetos del paciente que han llegado a ser blanco de agresiones por parte del mismo, toda vez que experimenta enojo por aquello que se le privó. No le hace bien a la persona agredir sus objetos, ni es conveniente que el terapeuta se coluda con el enojo del paciente y le consienta la agresión. Debemos trabajar a favor de la pulsión de vida, ayudando con ello a que la persona recupere su capacidad de amar y trabajar, que, en palabras de Freud (+ 23/sep/1939), es lo característico de una persona con buena salud emocional. Nos vemos el próximo jueves, no se olvide de seguirme en redes sociales.