Lecciones de política en ‘Los dos Papas’

En el 2019, Netflix subió a su plataforma streaming una película donde expone la relación entre el papa Joseph Ratzinger y el papa Jorge Mario Bergoglio, dos de los líderes más poderosos detrás de los muros del Vaticano, donde abordan sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia católica.



Después de medio siglo, no había sucedido un hecho tan importante como el que sucedió en el 2013, cuando se anunció la renuncia del papa Benedicto XVI al pontificado, anunciada por él mismo el 11 de febrero de 2013; convirtiéndose así en el primer Papa en renunciar en 598 años, pues el último en dimitir había sido Gregorio XII, en 1415.



La propuesta narrativa que ofrece esta película Los dos Papas deja muchas lecciones políticas para quienes ejercen esta profesión, la lucha de ideologías entre el conservadurismo y las prácticas de siempre contra una reforma al poder canónico, adoptar las nuevas maneras de ver el mundo y una nueva Iglesia católica es el punto central de este guion, que en su exposición, afirma como caso, basado en hechos reales.



Esta catarsis a la que seguramente recurrió Joseph Ratzinger para tomar esta decisión, antepuso el futuro del Vaticano y de toda la Iglesia católica antes de su misión personal, a la que había llamado incluso, una decisión de Cristo para él.



Primera lección. ¿Puede un político en sus más grande momentos de poder absoluto abdicar al poder por el simple hecho de no saberse apto para el bien común?



En el caso, por ejemplo, de una decisión de elección popular.

¿Por qué aferrarse a ser candidato cuando per se, sabes que existe otra persona que goza de carisma y apoyo político? ¿Un político tiene esa capacidad para aceptarse perjudicial o no tan preferible y apartarse?



Esta fue, según esta fascinante película el eje principal de la decisión de Ratzinger, aceptar, incluso que teniendo el poder absoluto existía otra persona que era más apta para el puesto que él mismo. Y en otras términos, pero en esa misma semántica, ¿tienen los políticos de edad avanzada, que ya no entiende el mundo lleno de cambios, esa poder de decisión trascendental de decir: “Ya, hasta aquí puedo, soy de otra época?”. Por qué aferrarse, incluso, a seguir siendo candidatos aquellos que, ni siquiera saben qué es Facebook.



Segunda lección. “Una Iglesia que se casa con el espíritu de una época quedará viuda en la siguiente”, dice Ratzinger a Jorge Mario Bergoglio en una reunión previa a su abdicación, que, en ese orden de ideas nos hace preguntarnos, entonces, “Un partido político que se casa con una forma de hacer política, quedará viudo en la siguiente elección”.

Y sí, efectivamente las viejas prácticas que forjaron un partido de una época, por obviedad no funcionan en las nuevas generaciones, menos con este cambio acelerado donde cada día suceden cosas distintas en el mundo, en las tendencias, donde la cultura ya no es una tradición, sino que evoluciona por segundo, construye, deconstruye, civiliza y desciviliza, pero que es, al fin, sociedad en sí misma.

Tercera lección. Convivencia generacional, a pesar de que en la película y en este escenario, la diferencia de edad es tan solo de 10 años, ya que el papa Francisco tiene 85 años y el papa emérito Benedicto XVI, 95, son claramente de dos generaciones conceptuales distintas, pero que conviven entre sí, además nos muestra que la edad no es necesariamente una condicionante para dividir dos ideas del mundo, o de la vida, más allá de la edad, son las concepciones históricas, la del pasado y la del presente, pero que tienen que convivir para el bien común.



Un símil en política, no se trata de demeritar a quien ya no ve el mundo como es, sino de aceptar que los cambios son y están y que se debe estar preparado para entenderlos, vivirlos y adaptarlos, no rechazarlos. Convivir entre sí aceptando las capacidades y las áreas de oportunidad para un beneficio colectivo, sobre todo porque ni la política, ni los partidos, ni los gobiernos se tratan de nosotros, sino de todos, y cuando nos vamos, alguien se queda. Esos que se quedan, son los que van a gobernar.

Nos vemos en la próxima.