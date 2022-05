audima

La rockstar, amada por muchos y odiada por otros, la figura de una imagen fresca en el Gabinete, innovadora, con ideas vanguardistas y de futuro, con porte y presencia, pero también, con pequeños excesos de soberbia, ha renunciado al gabinete del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La expectativa positiva que generó Ruth Díaz Gurría en su arribo a la administración pública de Sinaloa, fue tal que su visible inexperiencia en cargos de esta naturaleza no importó cuando el currículum bajo el brazo la legitimaba, y mejor aún su relación con las cúpulas de poder presidencial.

Sin embargo, ayer se dió la noticia, ya lo adelantaba Héctor Ponce en Cuartel Político, había existido una aletargada reunión entre Ruth Díaz y Rubén Rocha, y un final a su administración en SEBIDES era casi inminente.

Y así sucedió, a las 5 de la tarde fue citada “la nueva en el gabinete”, en la alfombra dónde muchos han vivido el momentum del poder político estaba María Inés, tomando posesión de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable por encargo del Gobernador del Estado.

Con un saco tinto, arremangado de mangas, fiel a su estilo y con los colores en sí misma que la han identificado por más de 10 años de activismo político, derrumbó la imagen de una de las promesas políticas del Gobierno de Rubén Rocha Moya.

Se enfrenta hoy María Inés, a su reto político más importante en su carrera profesional, genuina morenista que ha llevado a la Cuarta Transformación al poder político en Sinaloa de la mano del Gobernador, pero que hoy, como titular de una dependencia que gobierna para todos, tendrá que categorizar sus prioridades políticas y no dejarse llevar por la visión de un solo partido para el efectivo ejercicio de sus funciones al frente de esta Secretaría.

De su experiencia profesional poco sabe, sus resultados al frente de la subsecretaría, cargo que ocupaba hasta el día de ayer, son prácticamente nulos. Razón por la cual genera la duda si era la indicada para sustituir a Ruth Díaz Gurría, sobre todo porque mayor experiencia tiene, quien fuera su homóloga Sthefany Rea Reátiga. ¿Por qué fue así y no de otra manera? solo el Gobernador Rubén Rocha Moya lo sabe.

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, es el eje principal de la mayoría de los gobiernos estatales, más este, que se asume como una administración de corte social, asistencialista pudiera decirse también.

Ergo se espera que siempre, quien llegue a este tipo de posiciones sea una persona, con gran expertise político, que sume, que colabore, que integre una visión sin sesgo partidista, que entienda de estadística, de números, de gráficas, de buenas relaciones con los poderes económicos y con los poderes fácticos.

¿Cumple la nueva en el gabinete con estas atribuciones? no lo sabemos. Y, aunque esto pareciera un dato alentador, nos invita a la reflexión, ¿qué tan imperante es que alguien desconocido llegue a atender los rezagos más importantes que tiene nuestro estado en materia social?.

Donde dos de cada diez sinaloenses no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad; donde una de cada diez familias no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda; donde cuatro de cada diez sinaloenses no tiene garantizada su seguridad social; un estado el rezago educativo se encuentra estancado; donde más de un millón de sinaloenses se encuentra en el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales según datos del CONEVAL.

La “nueva en el gabinete” tal vez cumpla con lo que el Gobernador Rubén Rocha Moya necesita para legitimarse y para reafirmarse como gobernador de Morena, pero ¿es María Inés la Secretaría de Desarrollo Social que Sinaloa necesita?.

Nos vemos en la próxima.