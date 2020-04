A lo largo de esta cuarentena hemos visto cómo documentan amigos y extraños su estadía en sus hogares. En redes sociales hemos pasado desde rutinas de ejercicio, hasta recetas de cocina, recomendaciones de lectura y un sinfín de actividades y pasatiempos que hacen más ligero el aislamiento social.

Sin embargo, en esta etapa que vivimos hoy la sociedad mexicana nos ha dejado al descubierto los dañinos efectos que causa la desigualdad.

Si después de esta pandemia volvemos al mismo sitio de donde partimos, quiere decir que los Gobiernos no entendieron absolutamente nada sobre los riesgos futuros que corre el mundo y la obligación a la que están conferidos para abatir la desigualdad de clases sociales. En esta dura prueba para todo el país se debe reconfigurar la manera en que la política social se ejecuta, pues tres de cada 10 personas en Sinaloa, por ejemplo –según datos del Coneval- no tendrían preocupación porque esta pandemia se prolongue, pero un 70 por ciento de la población no está preparada para continuar 30 o 45 días más en confinamiento.

A palabras del Dr. Hugo López-Gatell, este escenario es posible. Por ello no nos alarmemos cuando este porcentaje de la población, no solo en Sinaloa, sino en México, rompa el pacto civil y salga a buscar el sustento para sus familias, y que con ello se haga aún más evidente las deficiencias en la calidad de vida, accesos a los servicios básicos, acceso a la alimentación, seguridad, derechos laborales y de protección social, entre otros.

Los pobres frente al coronavirus viven una incertidumbre tan violenta como el mismo título de esta columna, pero es una realidad que no podemos ignorar.

Las redes sociales ya han quitado la cobija que tapaba las cifras reales en el mundo, las diferencias de clases sociales hoy cada vez son más transparentes y el contexto de sufrimiento que viven las clases menos privilegiadas es el pan de cada día en cada catástrofe. Ya no estamos para aspirinas sociales que solo quitan la molestia del momento pero que no curan el problema de raíz.

La oportunidad que tienen los Gobiernos para hacer historia ante esta pandemia no solo es por su capacidad de respuesta para combatir la epidemia, sino también por la preparación que estén avizorando para que la economía de los pobres se recupere y mitigar los efectos de una posible recesión.

No es la misma sufrir la pandemia y la cuarentena en una alberca y con la alacena llena, que con el salario mínimo de 123 pesos. Es claro que este escenario es un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte también es desigual. Ni hablar de las mujeres que conforman el 70 por ciento de la fuerza laboral social y de salud que las pone en la primera línea de guerra frente a la epidemia. Tema de la próxima columna.

Por todo esto, es necesario que la sociedad en general comience a pensar en este tipo de cosas, no satanizar a quienes con esfuerzo han logrado superar sus carencias económicas y han escalado la dura pirámide de clases sociales. Pero tampoco olvidar a aquellos que en esta situación necesitan no solo de la mano filantrópica de la sociedad, sino de políticas reales que acoten la brecha desigual en la que viven.

Es necesario que el Gobierno priorice la política social y garantice los derechos de cobertura y acceso elementales, así como los inherentes al ser humano por encima de cualquier otro interés.

Por el bien de la democracia, primero los pobres.