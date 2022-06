audima

El día Martes se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras el encuentro multidisciplinario “Enjambre de ideas: Artes y Humanidades, más que una simple inercia”.

El escenario estaba a doc para debatir un tema que ha sido por lo menos en los últimos años un problema para las humanidades, la falta de interés por los jóvenes en matricularse en estas carreras.

A pesar que el debate versaba entre estas visiones de antropólogos, historiadores, sociólogos, expertos en artes y por supuesto filósofos sobre el rol que juega el arte en las humanidades, al final la idea principal fue esa, la utilidad.

Esta pregunta por la pregunta por la utilidad del arte ¿para qué sirve? o mejor dicho. ¿Es posible pensar el arte bajo los mismos parámetros de utilidad con que pensamos otras disciplinas culturales? para darle ese sentido de importancia en la humanidad misma.

Entre los expositores, además de un servidor, hubo cuestiones interesantes, por ejemplo al pensar el arte por fuera de los parámetros de utilidad, ¿no es un espacio para romper con que todo lo que hacemos tiene que servir para algo?.

De ahí que el interés de que el arte, supere la curiosidad filosófica y alcance también el ámbito de la reflexión que a menudo surge en torno a la práctica artística propiamente dicha. Con el fin de dar una visión rigurosa sobre límites que acotan no tanto el arte como categoría general, sino los ámbitos de lo pictórico, lo escultórico, lo literario, lo musical.

Porque una obra de arte puede mostrar, mediante un complejo mecanismo de simbolización, cómo una época se pensó a sí misma. Un cuadro nos habla, a través de símbolos, alegorías y representaciones, sobre el contexto histórico, filosófico y cultural en el que la obra se creó.

De hecho, las propias obras de arte son también un interrogante sobre el mismo hecho de pensar y sobre los hitos más fundamentales de esa actividad, así que es un camino de doble dirección: pensar el arte y, a su vez, el arte pregunta sobre el hecho mismo del pensar.

Además, entre las participaciones se advirtió que, el arte posibilita entrar en contacto con un sentido que la teoría pura, la lógica no permite tanto. Por eso, los ejemplos de obras de arte pueden ayudar al alumno a fijar y comprender diversos conceptos y cosmovisiones filosóficas.

Para hacer un poco más polémico la charla, surgieron distintas definiciones, y es que es aquí, en su diversidad de definiciones el secreto de la utilidad del arte, osea que nunca nos vamos a poner de acuerdo entre todos, para definir del mismo modo que es el arte.

Porque el arte, es un espacio que incluso no quiere delimitarse, no quiere conceptualizarse, porque el arte no puede mantenerse quieto, desborda toda posibilidad de demarcación.

Interesante también, es la tensión que plantea la vanguardia pensando el arte como un espacio de crítica, pero el tema es que en los últimos 50 años, en este posmodernismo, el arte ya no se encuentra por fuera del sistema, que poco queda ya, fuera de este sistema totalizador, más bien el arte quedaría sobre el margen de este sistema.

Y a veces una canción, una película, un poema, incluso un dibujo puede dar ese pincelazo de crítica, pero colocarse del lado de afuera, se vuelve difícil. El arte como expresión, como metafísico, como esa producción de belleza, pensado metafísicamente, ¿dónde queda? sino es para fines utilitarios. El sistema ha capturado la belleza, el sistema ha secuestrado el arte.

Muchas felicidades a la Directora del Instituto Municipal de Cultura Culiacán Minerva Solano por este importante encuentro, y a todo el equipo de la Facultad de Filosofía y Letras en representación de su Director Orlando Espinoza Diaz por apostarle a este tipo de eventos que promueven como dirían, esta “bitachera” de ideas.

Nos vemos en la próxima.