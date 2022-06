Otro mirada a las elecciones del 06 de Junio.

Las elecciones federales en seis estados de la República, a cuatro días de la elección ya están definidas.

Morena fue el gran ganador, cuatro estados de seis son los que se llevó a sus riendas, ahora, gobierna más estados de los que tenía hace cinco días, un partido enfocado en las clases bajas, que habla, metafóricamente, “el lenguaje de los sordos”, sabe bien que la mayoría del país, más del ochenta por ciento son personas como ellos, que van a votar por ellos.



El PAN, reivindica su posicionamiento como un partido de clase, un instituto que tiene definido su sector social, pro familia, empresarial, son los “fifís” que no tienen empacho en asumirse como tal, un diez o cinco por ciento de la población mexicana, que es más o menos la opción política que representa el blanquiazul en este momento y que le sobra y basta.



Retiene Aguascalientes con una candidata bien identificada con este partido y que no necesitó del PRI para ganar, es más, pareciera lo contrario, que el PRI le restaba.



Movimiento Ciudadano al remate puso su venta de espejos, hubo quien sí, ilusionado con su reflejo adquirió dos o tres, pero de ser un partido rentable o que marcó un precedente en esta pasada elección, por supuesto que no.



El PRI, ¿qué pasó con el PRI?, pierde Hidalgo, y no solo lo pierde con un candidato novato como el de Tamaulipas, lo pierde con una política entera, al que Alejandro Moreno tenía la obligación de sacar adelante, el gran bastión del PRI en esta elección, fue arrasado por un sesenta por ciento de votos a favor de morena contra un treinta de toda la alianza, le aplicaron un dos a uno, con una mano en la cintura.



¿Y Oaxaca? un estado que es clave para la elección del 2024, que registró más de un millón de votos y que también, dicho sea de paso, era obligación del PRI mantener, lo perdió, para no perder la costumbre, de una manera catastrófica.



En este 2022, no hubo sorpresas. El termómetro social no miente, tontos aquellos que creen que haciendo cosas similares van a conseguir resultados distintos. Parece que la vieja escuela sigue impregnada en los políticos que pretenden, pero que lejos están de competir contra Morena.



Siguen romantizando el discurso de la derrota, repartiendo culpas al exterior cuando los responsables de que, 21 candidaturas a la gubernatura que se han disputado entre 2021 y 2022 y solo se hayan ganado cuatro, están dentro del mismo partido.



Morena por su parte, corre en “caballo de hacienda”, y no es que sea perfecto, de hecho, no es ni siquiera mejor gobierno que en años anteriores. Opacidad, corrupción, violencia, nepotismo, muertes, economía en decadencia es el pan de cada día.



Pero, para que haya un bueno gobierno, tiene que haber una buena oposición, el juego de contrapesos es indispensable para que la balanza de tanto peso de un lado, no se vaya al fondo del abismo, sino que sea una lucha de pesos donde unos ganan y otros pierden al vaivén de la democracia.



En este orden de ideas, incluso hasta que el oficialismo sea mal gobierno, es culpa de la oposición, cómplice de políticos que no quieren hacer las cosas bien. Que no tienen ley, no tienen orden y reitero, nadie que les diga que no deben hacer lo que hacen de manera equivocada.



Nos vemos en la próxima.