71 años de Luis Donaldo

El día de ayer, fuera un aniversario más del nacimiento de Colosio, una persona que marcó un punto de inflexión en el PRI, su partido. La causa de su muerte, hasta la fecha, no ha sido del todo clara;y las personas que pagan la pena por el presunto delito siguen en la mente de muchos, presos injustamente.

Fue un político que rompió fronteras, que se impuso a todo el sistema político de su época para luchar por la idea que él creía. Los paradigmas políticos a los que se refería Colosio siguen hoy vigentes, a 27 años de su muerte. Muchas de las viejas prácticas que demandó que ya no funcionaban en su instituto político y aun se pretendían realizar, tal vez en México siendo el presidente del país la democracia hubiese llegado más rápido, y ¿por qué no?, la propia alternancia también, pero tal vez de otra manera. Porque no fue hasta el 2000, un sexenio después de su muerte, que el Revolucionario Institucional pierde las elecciones por primera vez en su historia.

Esto refuerza la tesis de Luis Donaldo, que una reforma política y, sobre todo, una reforma al poder eran necesarias; que las personas tenían sed y hambre de justicia, que ya se habían dado cuenta del fraude, de la pobreza, de la inflación, que la gente ya conocía y se interesaba en los problemas del país, que una nueva generación de mexicanos (las que tienen hoy entre 25 y 35 años) estaba naciendo y no podía el PRI actuar con ellos como con sus padres. El PRI lo tuvo que entender con una derrota que duró 12 años, primero con Fox, después con Calderón.

La teoría de Luis Donaldo que lo “que los Gobiernos hacen, sus partidos lo reciente” no lo entendió el PRI en 1994. Se sentían dueños, superiores, únicos e invencibles, a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas y el Maquío Clouthier ya se lo habían vaticinado. Hoy en día, es impensable decir que si un gobernante del PRI, PAN o Morena actúa de manera negativa, en consecuencia su partido no se verá afectado. Colosio tenía una idea clara.

Sobre el discurso que dio días antes de su ejecución, sabía que marcaría una nueva visión política en México, pero también con ello se desmarcaba de los grupos de poder hegemónicos de la política mexicana de esa época, tal vez ese fue el motivo de su asesinato. Sabía que se quedaría solo después de evidenciar al sistema, pero sabía que era lo correcto. Al final, los soñadores e iluminados están destinados a la soledad, como diría Platón en su alegoría de la caverna. Pero a su vez, este discurso encendió la llama de jóvenes y simpatizantes de su teoría, de que sí había cambios sustanciosos que tenían que hacerse y que el modelo priista de los 70 y 80 había llegado a su fin.

Con el sol sobre su rostro, el hombre que hubiese sido presidente de México reconoció la labor del PRI en la construcción de las instituciones del país, pero también admitió las graves prácticas de concentración de poder, de corrupción e impunidad. Se dirigió a los priistas en el aniversario de su partido, pero le habló a todos los mexicanos. Fue un espectacular discurso, una narrativa precisa que Treviño, Morales y Palma, asesores de Colosio en ese entonces, crearon junto con él para decir lo que se tenía que decir.

Hay discursos políticos que marcaron la historia de algunos países, el de Luther King en Estados Unidos, con la idea de que “tenía un sueño”;el de Stalin, anunciando que “Alemania estaba sangrando”;el de Churchill, en el contexto de la Segunda Guerra; el de Obama con su “yes we can” y el de Colosio en el monumento de la Revolución Mexicana. Evidencia lo que todo mundo ya sabía, pero que nadie se atrevía a hablar.

Y fue motivo para que seis años después por primera vez en México ganara un partido distinto al que había gobernado 74 años. ¿Es esto una noticia mundial? Por supuesto que sí.

Lo dije ayer en mi Twitter (@miguelvicenter) “Hoy cumpliría 71 años Luis Donaldo Colosio, el último soñador de ese nivel del PRI. Me da tristeza ver cómo sus ideas de un mejor país se han olvidado, y su recuerdo se ha convertido en mera rutina. Ya no se honra su nombre ni se viven sus ideales”. Esperando que haga eco en algunas voces que aún creemos que, como decía Luis Donaldo: Debemos de asumir y debemos de decidir. Debemos decidir si nos asumimos plenamente como una sociedad plural o si concesionamos sólo a algunos la interlocución de nuestros intereses.

Nos vemos en la próxima.