¿A qué nivel está el debate parlamentario en Sinaloa?

En todos los Parlamentos del mundo, el debate legislativo se convierte en un ejercicio indispensable que estimula la confrontación de ideas de quien defiende una posición, como el ataque a la contraria opinión en el marco de un respeto mutuo.

El debate parlamentario tiene que tener dos premisas fundamentales: libertad de opinión y orden en la discusión.

La libertad que garantice al legislador que su opinión puede ser externada con total confianza y que abone a construir una deliberación del asunto a tratar en el pleno, y el orden para que estas opiniones divergentes no causen conflictos y no se vuelva, en lugar de un debate propositivo, un debate parlamentario estéril.

Y en este punto es donde nos detenemos para analizar, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de debate legislativo que nos muestran nuestros legisladores? Quienes discuten —a propósito— nuestros temas, para después deliberar una opinión democrática.

A pesar de que en nuestro estado y en nuestro país la conformación de los debates nos califica entre los más altos estándares de económica procesal y efectividad en la confrontación en la toma de decisiones, todavía los discursos versan sobre alusiones, temas intransigentes, recordatorios de elecciones pasadas, acusaciones sin fundamento y discusiones priorizando la calentura política del momento y no la del tópico a tratar.

A pesar —insisto— de que nuestro modelo de debate parlamentario contemporáneo regula los tiempos de participación y que existe un moderador, — moderadora en el caso de Sinaloa— aun así: “se nos van las cabras al monte”.

Imaginemos, por ejemplo, qué pasaría si tuviéramos el modelo parlamentario de Chile o España, donde la delimitación de los tiempos de los oradores no se señala en las leyes internas y pueden aventarse monólogos sobre sus ideas particularísimas, o que el uso de la palabra no se estableciera y los legisladores pudieran ejercer su derecho a parlar no solo desde la tribuna o el escaño, sino de donde quisieran, en el momento y los tiempos que ellos lo decidan.

Si bien es cierto que el debate se enriquece con las distintas ideas, las obstrucciones técnicas a las que se enfrentan los Congresos en nuestro país impiden transitar y prolongan infinitamente la discusión de un solo punto en el orden del día.

Recordemos —por ejemplo— el escenario legislativo de la reforma energética, donde se presentaron más de 400 reservas, de las cuales, ninguna fue aceptada, y en la discusión de las leyes secundarias de dicha reforma se presentaron 2 mil 885 reservas, donde solo 30 se aceptaron.

Y eso que en este tema las opiniones eran estrictamente técnicas, había lugar para pensar en las posibilidades de las posturas, pero ahora podemos pasar horas y horas con un solo punto por cuestiones meramente ideológicas.

No existe debate parlamentario alguno donde se anticipe antes del dato técnico que Morena es la esperanza de México y que los otros partidos son corruptos. O que Morena quiere instaurar una dictadura que la oposición no se los va a permitir.

El universo argumentativo hoy se resume a estas dos premisas, y la confrontación ideológica se está apoderando del debate en los Congresos, convirtiendo al debate en un diálogo de sordos.

Y si esta no es una prueba de que la política está fallando, o más bien, que la manera de hacer política de quien legisla está fallando, no veo qué otra prueba pudiéramos tener.

Los debates parlamentarios deben estar dotados de calidad y eficacia, es un tema de gran valor para nuestra vida legislativa, toda vez que un auténtico debate de ideas y no de axiomas o dogma de fe es una exigencia de nuestra democracia.

Implica un gran valor de responsabilidad saber escuchar y saber legislar, comprender las posturas de unos y otros, pero reconocer que, antes de nuestras posturas políticas, está nuestra Constitución y el interés de una sociedad.

Nos vemos en la próxima.