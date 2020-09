Alegoría del carruaje electoral

Llega el día en que todo político se siente fuerte, con la condición de merecer y con la seguridad de contender. Ser candidato en una elección popular es, para el político, como las Olimpiadas para el deportista.

Y para llegar a una elección es preciso contar con un vehículo, y que este vehículo esté rodeado de componentes que dirijan la aspiración a una candidatura, y esta candidatura a un triunfo electoral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La narrativa de la Alegoría del carruaje, de Jorge Bucay, nos ayuda a entender un poco todo esto a manera metafórica.

Imaginemos que tenemos un carruaje, y que este carruaje es una posición política a la cual aspiramos, hecho a la medida del político, justo en su distrito electoral o municipio, con detalles femeninos para una mujer u masculinos, dependiendo del género asignado para esta candidatura; el carruaje perfecto a la medida del candidato.

Pero subirse a él no es suficiente, no basta con quererlo y desearlo, pues este carruaje no se va a mover solo, es necesario que tiren de este caballos fuertes para darle movimiento. Los caballos en esta metáfora son los sentimientos, el deseo y la motivación que impulsa al político a trabajar para que se mueva ese carruaje o esa candidatura a su destino.

Sin estos caballos, no sirve el carruaje; pero con ellos, con el sentimiento, la motivación y las ganas, es posible que comience a movernos.

Pero luego, como dice mi amiga Ana Quintero, “se nos van las cabras al monte”; a estos caballos, que son la motivación, la fuerza y el impulso para mover la candidatura, les hace falta conducción, de no ser así, el impulso y los deseos nos pueden llevar a lugares desconocidos, sin dirección. Por baches y terracería.

Por ello, se necesita un cochero que tire de ellos, y no deje que “las cabras se vayan al monte”, y que estos sentimientos y deseos por la candidatura no nos lleven a destinos equivocados, sino que este chofer nos ponga freno y que los caballos o sentimientos conduzcan el carruaje o candidatura al lugar correcto.

Es decir, el cochero es la mente detrás del candidato, es la mesura, la mente fría, la planeación que ayuda que no se desboque nuestro carruaje electoral y cometamos pifias o imprudencias antes de los tiempos correctos.

Aunque una candidatura va más allá de esta alegoría, nos da un norte sobre los conceptos básicos de lo que debemos hacer. Actuar en equilibrio para lograr tener un buen viaje es responsabilidad del carruaje, del viajero, del cochero y de los caballos.

Porque no solo se trata de llegar arrebatando, o por encima de los demás, sino se trata también de disfrutar el viaje. Al final, una candidatura electoral, por muy merecida que la tengamos, no podemos negar que es un regalo, o que la tenemos porque la merecemos más que otras personas.

Y si, aunque tenemos la obligación de competir con nuestro carruaje contra otros para ganar, no podemos dejar de pensar que solo el candidato, el viajero, es indispensable para llegar a la meta, sin un buen equilibrio en el equipo, luego los caballos nos dominan, el cochero nos abandona y el carruaje se convierte en solo un sueño.

Nos vemos en la próxima.