Catarsis post electoral

Ya tenemos virtual ganador de este proceso electoral en Sinaloa. El voto de la ciudadanía nos deja un gobernador electo y presidentes y diputados que tomarán protesta en algunos meses, con ello, se reconfigura el mapa político en Sinaloa, y nuevos representantes, con nuevas ideas, llegan al poder para reformarlo y plantearnos una nueva manera de hacer política.

Del lado de los vencedores, deja este proceso una gran enseñanza y les brinda una oportunidad para gobernar y legislar de manera correcta, para no defraudar a quien depositó en ellos su confianza y para sacar adelante a este gran estado.

Con el triunfo no solo se llevan la gran hazaña de colocarse en posiciones de elección popular per sé, sino también la gran oportunidad de demostrar que pueden hacer las cosas de mejor manera, o bien, que ellos y sus institutos políticos son una opción correcta para el ciudadano.

Pero también deja a quienes pierden en este proceso una especie de lección reflexiva, este acontecimiento, sin duda, dará lugar a que se replanteen si las decisiones que tomaron fueron las correctas o qué fue el motivo por el cual no obtuvieron la mayoría del sufragio popular, en otras palabras, el rechazo generalizado.

En ambas opciones es importante que los competidores, ganadores y perdedores hagan catarsis. No solo dejarse llevar por las emociones que este evento genera, sino completar este ciclo post electoral, conduciendo las reflexiones que genere esta elección a decisiones correctas.

En la política no es muy común esta práctica, a pesar de que todos los días se reúnen jóvenes, mujeres, chicos y grandes para dialogar sobre el acontecer político; no se hace catarsis sobre lo que escucharon, sobre lo que vieron o sobre lo que les dijeron.

Desde ambas perspectivas, el ego del triunfo no permite reflexionar sobre los tiros de precisión que lograron el objetivo, y desde la parte contraria, la soberbia de no reconocer los errores provoca que no se pueda completar este ciclo reflexivo.

Después de esta elección tan accidentada, creo que es importante que todos los contrincantes le den espacio a este momento de introspección sobre lo que sucedió y de cómo votó la ciudadanía.

En los textos de El arte poética podemos encontrar los primeros antecedentes griegos de la “Khatarsys”, se decía, en ese entonces, que en una obra de teatro, un espectador podría ver y satisfacer sus pasiones y frustraciones a través de la contemplación de una obra trágica, por ejemplo:

Podía ver y compadecerse, sentir piedad, temor, coraje sobre lo que le sucedía al protagonista, y ver a dónde le llevarían al actor estas pasiones sin tener que ser el espectador quien sufra por este destino.

Sin embargo, para nosotros, los espectadores de esta elección y de los candidatos, no nos sirve de nada reflexionar sobre los caminos que los actores principales de este proceso electoral tomaron después del voto, aquí sí es imperante que el mismo actor reflexione sobre su propio actuar, ya sea que haya ganado o perdido y que pueda después de este proceso reflexivo tomar mejores decisiones para mejores destinos personales, o de su partido.

El político hoy en día no ve en los ojos del otro, ni valora las implicaciones a largo plazo para tomar una decisión, le apuestan a las satisfacciones cortoplacistas y salidas fáciles. Hacen catarsis a medias, no utilizan el excelente olfato político que les ha dado la actividad para actuar en consecuencia, no toman decisiones coyunturales.

Se pelean entre ellos, con la gente de su mismo partido, operan en contra, abandonan sus filas, echan culpas, se meten el pie entre el mismo color, a veces con la mera satisfacción de que el otro no tenga un resultado mejor que él mismo, etcétera.

Y este es el resultado de no hacer catarsis, como la que merece este proceso post electoral, como diría TATA, un gran rapero argentino: “Te entiendo, hermano, porque todos sufrimos, hacemos catarsis, de esa manera existimos, pero hoy no te voy a contar mis problemas, te voy a platicar cómo los vamos a superar juntos”.

Nos vemos en la próxima.