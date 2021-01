¿Cómo serán las campañas en Sinaloa?

Estamos a 66 días de que comiencen formalmente las campañas electorales en Sinaloa. Del 4 de abril al 2 de junio se someterán al escrutinio ciudadano y se enfrentarán a los debates políticos quienes deseen ser gobernador, alcaldes, regidores, legisladores y síndico procuradores.

Ante la contingencia del COVID-19 y de los extremos cuidados que esta pandemia provoca, es fundamental plantearse: ¿cómo serán ahora las campañas políticas? Es decir, se supone que ya no es posible hacer eventos masivos, el abrazo, el saludo de mano, la foto abrazando al votante y todas las estrategias que dejaban ver ese lado humano y cercano del político con el ciudadano.

En Sinaloa, serán las autoridades de la salud quienes determinen, de acuerdo al semáforo de contagios en la entidad, la posibilidad o no de llevar a cabo eventos de congregación masiva, como los tradicionales mítines, pero seguramente por la dinámica de la pandemia y la tardanza de las vacunas en este proceso electoral no habrá ese tipo de eventos.

Lo que obliga a las candidatas y a los candidatos a hacer uso de elementos como las redes sociales, plataformas digitales y, sobre todo, la creatividad para convencer al electorado, a pesar de la distancia, a través de una pantalla.

La nueva era de la comunicación política tiene que ser la apuesta de muchos, pues en estas herramientas se encuentra la clave para ya no ganar solo al electorado joven, sino también a los boomers y generaciones que se rehusaban a la tecnología, pero que ahora, por obligación, tienen que hacerlo. Y es que, desde hace mucho tiempo, los consultores políticos ya vaticinaban que estos tipos de mensajes muy bien segmentados llegaban a secciones específicas de la población, inclusive a muchas más personas que con los mecanismos tradicionales.

Esta nueva era, por supuesto que ayuda a unos y perjudica a otros, sobre todo a aquellos candidatos y candidatas que no están familiarizados con la tecnología, lo que los pone en desventaja sobre aquellos que el uso de un smartphone es la extensión de su brazo.

Y las redes sociales ya están preparadas para este reto, tanto Facebook como Twitter han modificado sus políticas de post y la manera en como llevan la conversación con principios progresistas antidiscriminatorios, con el fomento a la no violencia y más vanguardistas, aún con la obligación del uso de la función de transparencia para publicidad política.

Ahora, toda información de índole electoral se identificará con una etiqueta y se informará quién lo pagó, cuál fue la inversión y a quiénes fue dirigido.

En esta nueva dinámica tendrán que jugar todos los candidatos y candidatas, además de los institutos fiscalizadores. Si bien es cierto que las calles estarán llenas de panfletos, espectaculares y bardas pintadas, ahora la arena digital será de vital importancia.

Además, estaremos frente a un proceso electoral por demás canibalesco; hace mucho que ya no existen reglas no escritas de caballerosidad o formas que dignifiquen la política. Si bien es cierto que las redes sociales sirven para ampliar el número de espectadores de los mensajes, muchos políticos no lo han usado para proponer, sino para desprestigiar a unos y otros. Se entiende que en los procesos la guerra política es eso, una guerra donde gana el que tiene mejor estrategia.

Pero hemos estado llegando al punto de que la polarización es tal que no deja nada bueno, porque las campañas terminan y las enemistades continúan. Por eso es importante saber hasta qué punto utilizar estas herramientas.

Sin duda, este tema da para más; además de esto, veremos muchas otras sorpresas que este proceso electoral nos dejará, y seguramente de eso estaremos escribiendo.

Nos vemos en la próxima.