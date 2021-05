¿Cómo votará la gente en este 2021?

Para el ejercicio analítico de los candidatos y candidatas, así como para quienes disfrutamos del ejercicio de la política, es bien importante conocer la ruta del voto en este proceso electoral, encontrar la aproximación intencional del votante y con ello determinar desde las perspectiva de los candidatos, cómo operar el día D, y desde la óptica del análisis cómo considerar el resultado de esta fiesta democrática.

Las características del voto en Sinaloa y en México son muy peculiares, generalmente no son por la premisa más importante que es la de la propuesta, sino que en su configuración incluyen emociones, positivas o negativas; percepción; influencia en la localidad; apego y por supuesto raciocinio.

Y en esa función de utilidad, los candidatos deben priorizar el clúster de votantes que más le generen rentabilidad, por ejemplo:

El voto de castigo, será todo aquel voto emanado de la ciudadanía que desee castigar al gobierno, ahora de Morena, que no le importa quién gane en sí, sino que no desea ver más a Morena en el gobierno por cualquier razón personal que estos consideren, ojo aquí para los candidatos de la alianza Va por Sinaloa.

Sin embargo, apostarle todo a este voto, a pesar de que parece ser el mayoritario no garantiza el triunfo electoral, puesto que Morena aún conserva un gran número de adeptos beneficiados con las nuevas políticas de este gobierno, y al dejar claro la alianza que va contra estas políticas provocaría un rechazo automático por los seguidores de la Cuarta Transformación.

El voto cruzado es un voto aun más consciente, eso de que “la gente no sabe votar cruzado” es un paradigma de la vieja escuela, basta con ver los números del distrito 19 local en Sinaloa en la pasada elección para ver cómo el candidato a alcalde perdió y el candidato a diputado por el mismo partido arrasó en ese proceso electoral, también en municipios como El Fuerte, Concordia, Salvador Alvarado, Angostura, Elota y San Ignacio que cruzaron el voto, votando por el alcalde de su partido, pero no por el candidato a presidente de la república de su partido.

En esta elección, el voto cruzado va a ser de mayor relevancia y los candidatos van a tener que ser muy fríos al aceptar de la ciudadanía un “voto por usted, pero no por su candidato a gobernador”, porque promover el 4 de 4 o 5 de 5 o todo por un partido, solo provocaría que ese voto seguro se les fuera de las manos, ¿aceptarán este voto sabiendo que no van a votar por su compañero de partido? ¿o renunciarían a él?

El voto útil es de los ejercicios más importantes de reflexión del votante y para los candidatos que van en segundo o tercer lugar es la apuesta más tangible para darle vuelta al marcador, pues este voto cada vez más en Sinaloa cobra importancia, de hecho hay tesis que nos ayudan a explicar este fenómeno social en México, se trata de que la ciudadanía que sabe que su candidato no tiene posibilidades de ganar, opte por el segundo tercer lugar que más se le aproxime al puntero, desde la premisa que este ciudadano no quiere que el puntero gane.

En términos concretos en Sinaloa, y solo como ejemplo, si Mario Zamora va en segundo lugar y tu candidata es Yolanda Cabrera, del RSP, y no quieres que por ningún motivo el puntero, Rocha Moya, gane la contienda, en un ejercicio de valoración y utilidad de voto, aceptes que Yolanda no tiene posibilidades y no votes por ella, sino que ayudes a Mario Zamora a ganarle a Rocha Moya como una mejor opción que Rocha.

Todos estos modelos de la álgebra electoral ya los deben estar analizando en los búnkeres de campaña o deberían para augurar los posibles triunfos o derrotas de sus candidatos, y para los analistas simplemente para traer el timming de lo que sucede en la palestra.

Dicen por ahí que “hay candidatos que no le saben a la política, pero sí le saben a las matemáticas y por eso van a ganar”.

Nos vemos en la próxima.