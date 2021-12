Conflictos políticos

audima

Todo lo político se encuentra estrechamente relacionado con el fenómeno del conflicto, no es una trivialidad, porque lo personal es político y todo aquel que se mete con la persona, se conflictúa, el hecho de invadir al otro sin acuerdo alguno, es básicamente una declaración de guerra.

Sin embargo, hay que pensarlo desde todas las perspectivas y niveles, sobre todo porque existen conflictos que se resuelven con un apretón de manos, otros con una simple negociación o intercambio, pero existen otros donde se terminan con la muerte, con un estallido social o con el empobrecimiento de un país, peor aún, existen algunos que no terminan nunca.

Y desde esta reflexión filosófica, estriba en determinar el rasgo distintivo de este tipo de conflictos. Una primera respuesta frente a estos problemas es enunciar el atributo del “político” y su liderazgo para hacer de un problema una trivialidad o un caos total.

Carl Schmitt decía que “Por sí mismo, lo político no acota un campo propio de la realidad, sino sólo un cierto grado de intensidad de acuerdo a la asociación o disociación de los hombres”. Según este filósofo político y jurista alemán, cualquier conflicto, con independencia de su origen -religioso, moral, económico, étnico, etc.- adquiere un carácter político cuando cobra la suficiente intensidad para poner en juego la estabilidad del orden social y la continuidad de un interés concreto.

Por ejemplo una elección.

A propósito de lo que pasó ayer en la elección de la dirigencia del PAN en Sinaloa donde ganaron los jóvenes Roxana Rubio y Luis Ángel Guatimea, pero que previo a eso, desde muy temprano sucedió un “conflicto político” donde el Diputado Local Adolfo Beltrán fue presuntamente agredido. ¿Hasta dónde pudo haber llegado este conflicto derivado de una elección de partido? o más bien ¿hasta dónde puede llegar el hombre a crear un conflicto por un interés particular?, justo de eso se trata esta reflexión.

Decía a Clausewitz que “la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios”, y pues no, no estamos en guerra como la conocemos por los libros de historia, pero nadie puede decir que lo de ayer no fue un guerra, una donde los argumentos políticos se terminaron y alguien decidió hacer política por otro medio, como decía este teórico de la política militar moderna.

Y es que la clase política comete un error al redimir los conflictos políticos, la frase coloquial donde somos “adversarios no enemigos” parece cobrar mayor relevancia al reflexionar sobre este tema. Existe una línea donde no podemos separar el “nosotros”, donde por ejemplo, si buscamos un mismo objetivo político pero pensamos diferentes, siempre debe anteponerse el nosotros, sin que se convierta una contienda entre el uno y el otro como cosa distinta, entre el bueno el malo, entre el amigo y el enemigo.

Consenso y conflicto no son fenómenos excluyentes, sino extremos en tensión entre los que se mueve la práctica política, con la premisa de que esta tensión es solo eso, tensión, nunca ruptura.

Nos vemos en la próxima.