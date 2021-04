‘Cringe’ político

Tal vez el título de la columna para muchos no les parezca familiar, no todos lo entienden, mucho menos para quienes va dirigido este pequeño pero honesto análisis político, que son las y los candidatos de este proceso electoral 2021.

Cringe es una especie de comedia vergonzosa que deriva del humor que causa la incomodidad social, casi todo el tiempo es producto de errores involuntarios que cometen algunas personas en su vida diaria o actividad común, que para ellos, por supuesto, no son errores, pero que en la sociedad despiertan sátira o humor, que es imposible no reírse del hecho, lo que lo convierte en una tragicomedia.

Y en la política, apenas llevamos cinco días y el cringe que nos han ocasionado los actores políticos en el país no ha dejado de aparecer. Aunque es muy subjetiva esta sensación, no significa que no sea un hecho. Por ejemplo: ver a una o un candidato que no tiene motricidad alguna ponerse a bailar en algún evento para provocar votos, por supuesto que da cringe, aunque para sus seguidores parezca ver a Michael Jackson en la pista.

Otro ejemplo es el de los candidatos que se animan a grabar TikToks, plataforma de la cual todos hemos escuchado y en la cual se encuentran la mayoría de los jóvenes de última generación, para efectos electorales: los nuevos votantes.

La delgada línea por la que los candidatos caminan al grabar estos videos puede provocar que, de no hacerlo de manera correcta y con personas especializadas o con experiencia en esta plataforma, nos regalen material para memes y no dejemos de reírnos o, en su caso, que el cringe que nos cause haga mejor dejar de verlos a ellos, y con ello, toda su propuesta política.

En Sinaloa, ya varios candidatos tienen este mote, y si la primera impresión fue de este tipo, difícilmente un joven los va a ver de otra manera. Por ello, ojo, candidatos y candidatas, nunca subestimen el poder que tienen las redes sociales para destruirles el trabajo de tierra.

¿Y cómo saber si te da cringe algo? pues fácil, cuando te preguntes ¿por qué rayos estoy viendo esto? por ejemplo, todos los “shitpost”, la Rosa de Guadalupe, o cualquier video de Antonio Attolinni.

Todo eso que “te da cosa” verlo, es “agg, qué cringe”, y pareciera una ridiculez del nuevo mundo, pero no tienen idea de las veces que los políticos incurren en esto y de la forma viral en que se distribuyen sus pifias. Porque no solo se trata de llegar a las plataformas para que los jóvenes te conozcan, y sí, aunque parezca una tendencia o un modismo, la palabra cringe y su significado es parte de una cultura juvenil de esta época.

Por ello, el análisis profundo que merece hacer política en la tierra de los jóvenes deben incluir este y todos los tipos de tendencias que son importantes para la manera en como se comunican los jóvenes, cómo piensan y cómo ven la política y las actitudes de los políticos.

Apenas van cinco días y ya tenemos mucho material, estaremos esperando con ansias todo su contenido. Adelante.

Nos vemos en la próxima.