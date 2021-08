‘Cuando el mundo estaba en guerra, nosotros seguíamos bailando’

El título de esta columna obedece a una obra de la artista sinaloense Krishna Valdez, en ella refleja la indiferencia de la cual somos parte ante hechos trágicos, de cómo somos producto y resultado de una sociedad que refleja síntomas de ceguera social, apáticos cuando no trastoque nuestros intereses personales.

A través de esta fotografía conceptual, Krishna, la artista que, dicho sea de paso, es muy joven, nos habla sobre los detonantes que surgieron en su vida para, a través del arte, expresar sus sentimientos, una especie de estoicismo del que carecemos muchas, muchas personas en el mundo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la actualidad, mueren cientos de personas, pierden la batalla ante el virus del coronavirus, la gente pierde sus empleos, hay indigentes en las calles, pobres en las ciudades, violencia en nuestras comunidades, y esta indiferencia de muchas personas hacia ellos hace que el problema sea, por demás, minimizado. No nos importan, somos indiferentes hacia los demás, y la prueba fehaciente, por ejemplo, es la alarmante cantidad de suicidios en distintas partes.

Con los recientes acontecimientos por el alza de muertos por la covid, además de las víctimas por la violencia, desaparecidos, ‘levantados’, asesinatos, por demás está mencionar que no solo en Sinaloa, sino en México, hemos compartido el adagio sociocultural hacia los extranjeros y amigos cuando nos preguntan por la violencia en sus calles, al unísono repetimos que “si no tenemos problemas con nadie, no nos ocurrirá nada”.

Esta respuesta social frente a una verdad que, a todas luces, queremos ocultar, ha hecho que no nos escandalicemos lo suficiente por las notas rojas que nos dan los buenos días, por las noticias alarmantes en algunas ciudades del país, por la guerra de odio que existe entre unos y los otros, mientras nosotros, la sociedad, ve de lejos y sigue bailando.

Bailamos para hacer como que no vemos, para protegernos y proteger a nuestros seres queridos, para inmunizar los hechos, para omitir los riesgos a los que estamos expuestos y las realidades de la vida común, ponemos distancia, miramos hacia otro lado y nos des-civilizamos, hasta que nos pasa a nosotros.

Krishna, la artista sinaloense, nos advierte que solo vamos a dejar de ser ajenos al tema cuando se trate de nosotros, cuando ya no valga y se encuentre obsoleto el dicho popular que solo les toca a los que se meten en problemas.

Y esta realidad que viven muchos grupos que criticamos, que no los entendemos, que apuntamos con todo el peso de nuestra indiferencia política, es justamente eso, real. No nos humanizamos con las familias, no nos escandalizamos con los cuerpos inertes en las calles, es más, ni siquiera los feminicidios nos alarman.

A pesar de las muertes por la covid, por ejemplo, para hablar de una situación reciente, de los cientos de personas que necesitan oxígeno, de la saturación en hospitales, nosotros seguimos jugando al vivo, en la circunferencia del problema.

Intolerantes, apáticos e indiferentes, siempre y cuando no nos toque nuestros intereses. Tal vez, como diría la joven artista sinaloense, tal vez cuando nos toque, tal vez cuando los minutos de silencio sean en nuestra casa y no en la de enseguida, tal vez cuando encontremos un detonante para ser recíprocos, tal vez entonces nos vamos a dar cuenta que existe una guerra de odio en el mundo, tal vez si tuviéramos un poco de empatía por el prójimo, tal vez en ese momento ya no vamos a seguir bailando.

Nos vemos en la próxima.

Síguenos en