Duelo de operadores

Oficialmente hoy estamos ya en veda electoral, las y los candidatos se encuentran prohibidos por ley de realizar cualquier acto de proselitismo que convoque al voto ciudadano o que de manifiesto de alguna de sus propuestas de campaña.

Con ello, la oportunidad de generar simpatías y de convencer al electorado de que incline su voto este 6 de junio por su proyecto personal. Atrás quedaron también las encuestas de popularidad, lo que se hizo, contó, y lo que se dejó de hacer ya no hay tiempo para remediarlo.

Algunos candidatos tal vez llegarán al día D con 3 o 5 puntos arriba, otros menos desafortunados con 5 o hasta 7 puntos abajo. También en esta elección como en todas, hay números que ya son irreversibles para fortuna de unos y desgracia de otros, pero también hay resultados parejos, emparejamientos con muy poca diferencia que pueden inclinar la balanza para un lado o para otro con una buena operación el día de la elección, porque ahora, ya no está en la cancha de los candidatos el resultado, sino en la cancha de los operadores.

¿Y que se va a operar el Día D? Para empezar, vamos a señalar las acciones como son; posibles delitos electorales. Este día, el día de la elección, las y los operadores emplean una serie de estrategias que ayudan a que las personas, en su ignorancia y otras con pleno conocimiento voten por el candidato o la candidata promovida.

Algunos de estos movimientos ya tienen nombre y método, pues son recursos que desde hace muchísimos años se han empleado no solo en México, sino que algunos vienen de elecciones de América Latina. En esta etapa de la elección, partidos como el PRI y el PRD son expertos, el PAN no se ha caracterizado por tener tanta operación electoral, pero ahora con la alianza PAN-PRI-PRD seguramente estarán uniendo esfuerzos. Morena por su parte, se pudiera decir que por ser partido de reciente creación no tiene los conocimientos suficientes para el activismo electoral, o “mapacheo”, pero si partimos de la premisa que en este partido se encuentran grandes actores políticos del PRI, es obvio que las buenas prácticas y malas mañas también se fueron con ellos.

A ello, hay que agregarle que a nivel local, el partido sinaloense también tuvo un breve paso por el partido tricolor, aprendieron de los mejores y saben y tienen capacidad para operar en este gran día...

¿Y de qué tipo de operaciones vamos a ser testigos? “El acarreo”, que básicamente consiste en llevar personas que no tenían intenciones de votar o que viven muy lejos de sus casillas, a la urna más cercana, un paseo turístico que incluye un lunch a cambio del voto. “El carrusel”, otra técnica de mayor complejidad que consiste en que una persona, o más, voten una o más veces con identificaciones falsas. “El cliente”, solicitar a tus clientes, trabajadores, adeptos, beneficiarios, etcétera, a votar por su candidato a cambio de un apoyo ya sea público, o privado. ¿Extorsión”? Por supuesto que la habrá, literalmente es cuando te obligan a votar a cambio de que no te perjudiquen en tus derechos, empleo, calidad de vida, o propiedades.

Estos actos y otros peores como embarazar urnas, el influyentismo, la alteración de boletas, el robo de urnas y otros son producto de una operación por parte de las personas encargadas el día de la elección, por eso, es importante que los equipos de campaña estén al pendiente de cualquier indicio de operación o de delito electoral en su caso.

Ya falta menos para conocer los resultados de esta elección, y la estrategia del Día D seguramente ya la está definiendo todos los candidatos en sus cuartos de guerra, veremos que sucede en este duelo de operadores, por parte de morena y el PAS ver si aprendieron bien del PRI, y por parte del PRI ver si pueden con sus enemigos internos y ahora sí, a la operación no le salen los pretextos de costumbre.

Nos vemos en la próxima.