El ego lo complica todo en política

Pareciera que los puestos políticos tienen algo, algo más allá de las bondades económicas y de los privilegios de poder que trae consigo la posición, es algo más, algo que convierte a los sujetos en otra persona, en alguien desconocido hasta para la misma familia y amigos cercanos.

El egocentrismo en la política es un enemigo sigiloso, invisible para quien lo porta, pero evidente para quien lo padece. Pocos conceptos resultan tan complejos de definir como este y tan difícil de aceptarlos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la Trascendencia del ego, de Jean-Paul Sartre, podemos encontrar una explicación más técnica del problema real que ocasiona esta vestidura emocional en una persona; sobre este cambio de identidad que sufre el sujeto político, toda vez que el ego se apodera silenciosamente de él, según Freud.

Dice este autor que cuando el ego se posiciona en el subconsciente de un hombre o mujer de poder, intenta de alguna manera satisfacer todos los deseos de sometimiento de esta persona. Saca lo más ridículo e increíble de este ser y distorsiona el verdadero yo, es decir, transforma al político en una persona distinta al político que era cuando todo comenzó.

Cuando un político tiene ego, la opinión sobre sí mismo es la mejor, distorsiona su realidad y, de cierto modo, lo que otros piensen contrario a su verdad, se vuelve ofensivo y violento para él. El verdadero político desaparece y uno nuevo lleno de poder, aunque efímero, surge para complicarlo todo.

Las personas con ego, decía Kant, viven engañadas y generalmente obligan a su pequeño y reducido grupo político a que alimenten este engaño con comentarios positivos, cortoplacistas, alejados a la realidad, pero que nutren la satisfacción personal.

El ego hace del político una persona que le gustaría ser, pero que generalmente no es en realidad. Creen que aún son jóvenes, cuando ya no lo son;creen que son expertos en el manejo de redes sociales, cuando en realidad hacen el ridículo;creen que la gente los quiere escuchar, pero tampoco es así;creen que todo es fácil, que todo mundo debe respetarle y rendirle reverencia, creen que tienen la mejor apariencia del mundo. El ego nutre una confianza excesiva que los hace perder el piso de la realidad, los orilla a tomar actitudes de superioridad moral y de poder sobre las otras personas.

Esta máscara sociopolítica crea una versión desagradable de todo político que dificulta también los acuerdos, provoca una lucha de poderes innecesarios y nutre una personalidad ficticia de la que después, aunque necesario, es difícil de escapar.

Cuando es insostenible y el ego ya no se alimenta, el sujeto político se siente mal, siente que todo mundo lo ha traicionado y que solo se acercaron a él en su momento por lo que podía proveerles, jura deslealtades y culpa a todo mundo de su derrota, de su soledad.

Y tiene razón, porque ese es el precio por el placer y reconocimiento momentáneo, la factura que expide el poder y firma el ego.

Y a pesar de esto, el ego nos atrapa a todos en la vida, por poco o muchos pervive con nosotros y solo cambia de político en político. Es ese virus que viene acompañado de los grandes puestos directivos, de las candidaturas, de las diputaciones, presidencias y gubernaturas.

Por eso es tan importante reconocerlo, que el círculo de confianza sea de personas que te valoran por lo que eras y eres, no por lo que tienes o tendrás después de. Es importante también no dejar que te domine tu ego, y que el ego no domine tu vida. Reconocerlo, aceptarlo y enfrentarlo.

Nos vemos en la próxima.