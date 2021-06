Empresas que se hunden, militares derrotados, Papas que renuncian y Gobiernos impotentes; así presentó por los dos miles Moisés Naím una obra titulada El fin del poder. En ella explicaba cómo es que los grandes imperios, partidos políticos y dictaduras son derrotados y desaparecen poco a poco de la faz de la tierra como nunca se había pensado. En otras ocasiones, ya hemos abordado en esta columna “por el bien de la democracia” sobre la importancia que tienen los gobernantes y la clase política de entender el mundo en el que vivimos y de la crisis a la que se enfrenta la democracia, por no poder garantizar jefes de Estado justos y conscientes de cara a los cambios inherentes de la sociedad, de sus justos reclamos y de los paradigmas que deben romperse para darle paso a lo nuevo.

Para nuestra fortuna o desgracia, la democracia es el único sistema que nos debe y puede garantizar una sucesión transparente a cada periodo de Gobierno determinado, y tristemente está sufriendo del descrédito por parte de la sociedad al nivel de ya pensar por algunos líderes de opinión que este sistema se encuentra en riesgo.

Y es que, ¿cómo creer que la democracia nos puede solucionar los problemas, si el resultado de ella son políticos cada vez más deficientes?

Los partidos políticos, tienen mucho qué hacer en ese sentido, pues, son ellos los que reciben presupuestos anuales para garantizar propuestas de políticos preparados, que no estén ajenos a la realidad y que peleen por las causas más sensibles y vanguardistas que los nuevos tiempos demandan.

Sin embargo, son ellos mismos -los partidos políticos- quienes la mayoría de las veces, y por sus luchas de poder internas, proponen a candidatos que al llegar al poder no cumplen para nada con las expectativas de la sociedad, o bien, estas mismas luchas internas no les permiten lanzar como candidatos y candidatas a sus mejores perfiles, sino a aquellos que les imponen de México o a quienes más que cumplir con el perfil, cumplen con alguna cuota. Es aquí cuando fracasa la política; desde el comienzo cuando se propone a alguien que no entiende el mundo que quiere gobernar.

Cuando todo este sistema que debería garantizar un manejo quirúrgico del poder para no ponerlo en manos equivocadas, produce improvisaciones y lo resulta tomando cualquiera, produce descontentos a tal grado de que la sociedad repudia por completo a los personajes, al sistema, a los partidos y a la misma política, es aquí entonces cuando el fin del poder hace su primera aparición.

La política tradicional, ha colapsado y ha dado pie a una nueva política en el país, ni mejor ni peor, simplemente otra visión de lo político. Por mucho tiempo los mensajes de la sociedad fueron claros y ni los partidos, sindicatos o grupos de poder quisieron darse cuenta ni renunciar a sus privilegios y negocios. El resultado de esto es un pueblo incendiario que derrumba paredes, destruye monumentos y desacredita cualquier manifestación política que promueva el establishment que por mucho tiempo se benefició.

Lo peor de todo, es que las alternativas que tenemos frente a lo ya conocido tampoco parecen muy alentadoras, pero eso sí, con el simple hecho de no ser lo que era, ganan espacio. La sociedad sigue viendo una falta de garantía en las figuras que los partidos de siempre se atreven a postular, por ende no ven algo distinto a lo mismo de siempre, razón por la cual, gana lo otro, lo que sea, pero lo otro. En contra de lo mismo y a favor de una esperanza, esperanza que si bien es cierto a algunos les ha sido arrebatada, a otros les ha sido productiva, el fin del poder para unos, pero un nuevo comienzo para otros.

Y a propósito de lo ocurrido en la elección pasada, la guerra por este poder parece amenazante, sobre todo si el sistema que nos ayuda a generar un cambio de poder en México tambalea o si los partidos políticos no vuelven a ser el lugar donde quienes quieren hacer las cosas mejor para sus ciudades, converjan.

El poder, no sólo político sino en cualquier escenario cada vez es más efímero, ya no hay para siempre, aplica muy bien la frase de que “no hay derrotas permanentes ni victorias que duren por siempre”. Siempre y cuando en el supuesto de que quien ganó una vez, haga las cosas correctamente y quien perdió cambie de fondo su manera de hacer las cosas para intentarlo de nuevo. Sólo así, porque de no ser así, el fin del poder será inminente.

