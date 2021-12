audima

El tiempo, curiosamente, siempre será un tema interesante para el ser humano; la “posibilidad de ser” forma parte del soliloquio de todos en la regadera, mientras manejamos, en nuestras catarsis personales, a bordo del colectivo, mientras corremos e incluso cuando estamos durmiendo nos abruma el “qué pasaría si”.

Y en ese sentido el PRI, a nivel nacional, busca sus posibilidades de ser y cada persona que conforma este partido, analizándolo desde su lente, abona sus mejores opiniones de acuerdo a su experiencia personal. No es lo mismo el PRI de Los Mochis, que el PRI de Campeche, muy irónico porque a pesar de ser el mismo partido, los priistas de estos municipios y de todos vivieron realidades muy diferentes.

Pero lo que sí es genérico, es que en este momento los comentarios versan en un rescate, en esa “posibilidad de ser” que menciono.

Y bajo esta premisa, la de “el rescate” para poder augurar un futuro, partimos de la siguiente afirmación: la posibilidad sólo se manifiesta en el futuro, esto es, la posibilidad moldea el ser del hombre con la pretensión de ser mejor mañana. Pero esta posibilidad, no es 100 por ciento positiva, sino que además se presenta con sus matices, también como aquello que no puede ser realizado y que puede quedar en la mera idealidad si no existe una pretensión de ser mejor.

Aquí es donde el futuro deja ver su lado no-posible.

Por esta razón, el futuro depende 100 por ciento de la pretensión, y para que pueda dejar de ver su lado no-posible para todos los demás, el hombre que la pretende debe moldear su ser.

Dicho en otras palabras, una persona que no proyecta un cambio distinto en cuanto a su ser, a su mentalidad, a su filosofía y a su ideología, no puede pretender ser el futuro del PRI.

Y yo por eso celebro el hecho de que el PRI esté hablando de una identidad después de su pasada Asamblea Nacional, me gusta mucho, más allá de si son neoliberales o socialdemócratas, ese debate es secundario incluso, accesorio.

Porque la política que no tiene identidad, contenido ideológico, filosófico, o pone en discusión ideales políticos, no sirve para nada, peor aún si se encuentra en un proceso de renovación.

Así pues, el futuro del PRI se encuentra en esta “posibilidad de ser” que asume un hombre, o mujer, en cuestión, pero que proyecte en su ser, justo una “pretensión de ser”, y que esta “prospectiva” se relacione con el prever y el proyectar con objeto de generar un futuro posible, mejor que el presente.

Porque eso es la política sobre todo cuando se habla del futuro, proyección, un proyecto que no se puede decir que esté definido o acabado jamás, y que necesita sus cambios a pesar de que a algunos conservadores les abruma, porque a la historia le corresponde estudiar el pasado y su relación con el presente, pero a la política el presente y su relación con el futuro.

Nos vemos en la próxima.