“El poder del discurso de un político”

Para muchos políticos, el valor del discurso ya no tiene validez, se mofan cuando una persona diserta con elocuencia un tema leyendo un papel. Sí, es cierto, los tiempos en política han cambiado, pero también la forma de hacer política, y con ella de dar un discurso, cambió.

Si antes escuchar el espectáculo de palabras de hombres y mujeres determinaba el calibre del político, hoy lo determina el arrastre que este discurso ocasiona.

Coincido en que la figura del prodigioso político que retumbaba auditorios con discursos e interpelaciones poco a poco comenzó a perder poder, el poder de la palabra se deterioró a medida de que la figura del político como lo conocíamos también lo hacía.

El fin del político tradicional llevó a que las personas aclamadas con esta técnica también tuvieran que replantearse y, a regañadientes, humanizar su narrativa, cambiar la estrategia y venderse como políticos distintos de aquellos que impresionaban con sus guayaberas, lentes oscuros y zapatos de charol, para ahora hablar como habla la gente.

A mediados de la década comenzó la era del político milenial, aquel que tiene que conectar con la ciudadanía no solo con la elocuencia de sus palabras, sino también por el contenido específico de ellas, aliado de causas progresistas y con un manejo impecable de sus redes sociales.

Para bien o para mal, el poder del discurso ya no solo tenía de salida la voz del político, sino que ahora las interpretaciones del mensaje provienen de sus fotos, sus historias, sus publicaciones y, obviamente, de sus palabras. El discurso ganó terreno y con ello ganó importancia el mensaje.

Pocos políticos lo han entendido, hay algunos que se resisten y otros que con entusiasmo se embarcan en esta nueva época de disertar lo político. Entendieron que a la gente ya no se les llega con dos cuartillas, se les llega de frente, hablándoles con la verdad, sintiendo el roce de las palabras y el poder de la mirada del ciudadano común.

Pero no todo es color de rosa, porque con la transición de esta nueva manera de ordenar y estructurar el mensaje, se necesita mayor cuidado, ya no solo es la prosa, la entonación o el espacio para los aplausos. Pues ahora cada sector, cada grupo, cada persona tiene su tipo de lenguaje y el político, a como le hablen, debe saber responder, de frente, con integridad y seguridad, con sabiduría y estructura en sus ideas, preparado para el debate e informado.

Ese es el nuevo poder del discurso, la herramienta política más valiosa de un candidato y un hombre de poder. Nos hemos equivocado pensando que un discurso solo son cuartillas con palabras bien entonadas esperando a ser escuchadas.

La nueva forma de hacer política nos obliga a reconfigurar, a pensar si queremos ser escuchados o es preferible escuchar primero. A tomar la palabra por asalto o darla a la ciudadanía.

La palabra ya no tiene dueño, la interlocución ahora es entre el gobernante y el ciudadano, entre el hombre de poder y quien otorga el poder en una simbiosis que empodera la comunicación.

Ya no podemos hablar de un único discurso, tenemos que hablar de los tipos de discurso, no solo los que se hablan, sino de los que se interpretan, de los que se inventan, de los que nosotros inventamos. De la palabra oral y la palabra escrita, de lo queremos decir y lo que no queremos pero de todos modos lo decimos.

Nos vemos en la próxima.