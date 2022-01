El sentimiento del lenguaje político

audima

Discurso es todo aquello que forma parte de la narrativa política, no solo una participación en tribuna o podio, sino una declaración de prensa, un post en Facebook o un tuit, el «discurso político» es todo lo que en palabra oral o escrita una persona de poder diserta. Dicho esto, ¿de qué nos hablan nuestros políticos en sus discursos?

Desde hace más de 40 años, de los años ochentas a la fecha, la emoción ha ganado campo en la conformación de la línea discursiva de la clase política, y este hecho, aunque pareciera alentador, ha resultado perjudicial para la sociedad misma, pues la emoción no ha estado acompañada de datos duros o de la razón o la verdad, sino que este concepto emocional ha desplazado por completo todos los puntos indispensables para la configuración de una disertación de lo real.

La razón es poco o nada utilizada si se tiene un recurso sentimental que explotar para convencer a las masas, un sentimiento ya sea de odio o de amor, de resentimiento o de esperanza, es el arma especial para consolidar un discurso “populista”.

Y es que la emoción tiene más peso que una afirmación real, la posverdad le ha dado un rango de valor a cosas triviales pero emotivas y poco valor a las de la razón pura, la narrativa hoy en día está creando su propia realidad, mentiras repetidas miles de veces opacan la verdad aunque sea evidente.

Esta realidad paralela es el carril preferido de la clase política, irse por la tangente y apelar a la emoción genera mayor rentabilidad, por ejemplo, en una contienda electoral, lo endeble de la humanidad ante las emociones hace que esta se convierta en una maravillosa jugada donde la razón no tiene nada que hacer ante el llamado a “unir corazones o de venganza”.

El «sentimiento del lenguaje» y el romanticismo político no es nuevo, por supuesto, lo que sí es nuevo es el uso descarado de este recurso apelando a una masa enamorada, o enardecida, ignorando datos evidentes.

Hay un estudio de Marten Scheffer y otros autores, que se llama El auge y la caída de la racionalidad del lenguaje, que de hecho no tiene mucho, es hace dos meses, en noviembre del 2021 se publicó y que con gusto se los puedo compartir.

Y este artículo con rigurosidad científica versa justamente sobre el surgimiento de la argumentación política en esta época de la posverdad, y sugiere que estamos viviendo un periodo histórico especial en lo que respecta al equilibrio entre la emoción y el razonamiento. Que la clase política se aprovecha de nuestro “desequilibrio emocional” y nos dispara aspirinas que calman el dolor momentáneo pero no el problema de raíz.

Para efectos tangibles, pocos Gobiernos, incluyendo el federal, pero también los locales y los otros poderes, pueden resolver los problemas que juran hacer, ese sentimiento de “no ha cambiado nada” es real, porque no ofrecen soluciones concretas, porque si las ofrecieran tampoco las creyéramos, ofrecen emociones, las que tanto nos hacen falta a una sociedad de consumo de todo.

En esta nueva era del discurso político, “los sentimientos triunfan sobre los hechos” y el lenguaje político cobra un sentimiento que apela a la disertación emocional, como cuando nos enfurecemos, nos entristecemos, nos enamoramos, y no es la razón la que habla, sino el sentimiento.

Y aunque este análisis del sentimiento en el uso del discurso da para más, tampoco podemos culpar al político de su empleamiento, pues inclusive no solo se da en esta área, sino que en el marketing en general la narrativa está cambiando. Tal parece que encontraron la panacea para atraparnos.

La diferencia es que en el marketing tradicional no pasa de comprar productos que no necesitamos y nos quedemos sin plata el resto de la quincena, pero cuando se trata de política y elegimos en función a la emoción y no a la razón, ponemos en juego el futuro de nuestra vida y de nuestros hijos, en manos de personas que maquiavélicamente llegan al poder auspiciados por estrategas que saben la dosis de “emoción” que necesitamos.

El trabajo entonces para resolver este problema del nuevo mundo, es tanto para la clase política y para la ciudadanía, si bien es cierto estas herramientas van a seguir siendo utilizadas por la clase gobernante para ganar campañas políticas y para persuadir al ciudadano, no está de más que un poco de “verdad” o de “razón” se les cuele en sus ya por demás emotivas disertaciones polarizantes.

Y la ciudadanía tiene la obligación de no dejarse llevar por soluciones cortoplacistas, y asumir el error de elegir bien o mal a un candidato o gobernante; y no creer que el próximo, por hacerles creer que les tomaron el pelo más que recordarles su error, va a ser diferente por brindarles una esperanza o que ahora “todo será mejor” sin acompañar por supuesto, y que es el eje sustancial de esta columna; propuestas sólidas, números de verdad, no una verdad paralela sino argumentos concretos que puedan garantizar una mejor gestión de los recursos administrativos.

Nos vemos en la próxima.