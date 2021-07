El viejo Revolucionario, Institucional

Un privilegio de todo joven del PRI, es poder conversar con personas que han estado en este partido desde hace mucho tiempo, siempre es aleccionador escuchar la historia, las grandes hazañas y los grandes momentos, como en todos los partidos, supongo.

Pero hablando del PRI, podemos afirmar que tiene esa particularidad e historia como ningún otro partido del país, ha vivido las mejores y las peores etapas del México contemporáneo, la vida y obra de los actores y actrices del Revolucionario a través de los tiempos son un sube y baja lleno de nostalgia, recuerdos, esperanzas, traiciones, gloria y ahora, derrotas.

Sus contrastes son derivados de la gran diversidad de personajes que hacen que opere el partido, su entreveramiento generacional entre los adultos y las juventudes obligan a que la mística no se pierda, que la llama siga encendida y las metas aspiracionales crezcan entre unos y otros.

Como siempre lo he dicho, esa batalla constante entre los que luchan por entrar y aquellos que luchan por mantenerse.

Es en esta fusión de ideas jóvenes y lecciones experimentadas es donde convergen todas las respuestas, quizá, a la lucha interna de los priístas. Aquel esfuerzo de quien con su experiencia se dispone a entender las nuevas realidades tecnológicas y la nueva forma de hacer política es similar al labor que realizan sus juventudes por adquirir experiencia en su camino, por entender de conceptos básicos de realpolitik o política práctica, y por supuesto, ganarse un espacio en la mesa de decisiones.

Esta simbiosis es la que hizo letal a aquel viejo revolucionario, después institucional PRI, cuando las nuevas ideas llegan a ocupar espacios, y se acepta que hay piezas obsoletas y dañinas que deben reemplazarse con nuevos engranajes para seguir operando y cumplir con su función.

Continuando con esta analogía, la maquinaria del revolucionario institucional cuenta con reglas de operación invaluables, sus estatutos y documentos básicos no han perdido vigencia a través de los años, fueron progresistas en su momento y todavía sirven como manuales de operación para hacer funcionar el andamiaje político de este partido.

Tiene operadores de maquinaria de primera, existen dentro del partido personajes que conocen el territorio de pies a cabeza, expertos en cartografía electoral, promotores en tierra y también ejecutores de estrategias, nadie como el PRI tiene al equipo técnico capacitado para ganar elecciones y hacer política, en teoría.

Esta experiencia que por años les ha dado su permanencia en el poder, les ha servido para sentar una base militante amplia, sectores que atienden las demandas de grupos, entre muchas otras virtudes que hicieron de este partido un gigante en México y América Latina.

Sin embargo, a pesar de esto, y aquí viene lo triste, siguen perdiendo elecciones. ¿Por qué será esto? ¿Por qué no ha podido identificar el engranaje faltante para que la maquinaria que pareciera perfecta dé resultados?

Entre algunas posibles observaciones la respuesta tal vez se encuentre en la “credibilidad”. La gente difícilmente cree en el producto del PRI, una maquinaria perfecta con tantas atribuciones, no ha sido capaz de producir un producto nuevo, es como si quisiéramos ponerle gasolina a un auto de Tesla.

Y es aquí donde el entreveramiento generacional debe imponerse, donde los grandes políticos deben entender que la realidad ya les rebasó para darle cabida a las nuevas ideas, y que las juventudes se “pongan la camiseta” y con la sapiencia de generaciones atrás echar a andar la maquinaria para poder innovar, innovar en política, recuperar la credibilidad y dar opciones distintas, ni siquiera parecidas, totalmente distintas.

En la credibilidad se encuentra ese talón de Aquiles del PRI, un punto de inflexión entre regresar de nuevo o hundirse cada vez más. Sin credibilidad este viejo no llegará a ningún lado, seguirá estancado reciclando productos obsoletos. Situación que ya no debe ser preocupante, sino alarmante, sobre todo cuando la ciudadanía es buena y da segundas, terceras y más oportunidades, al no terminar de ver a la política con todo y sus transformaciones; opciones de cambios.

Está a tiempo el viejo revolucionario institucional de echar un vistazo hacia atrás y redirigir el timón, no es tarea fácil pero tampoco imposible, menos para un partido que sabe cómo, cuándo y dónde encender la maquinaria.

Nos vemos en la próxima.

